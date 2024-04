Hay diferencias políticas e ideológicas: AMLO dice que no se disculpará con Salinas Pliego

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se disculpará con el empresario Ricardo Salinas Pliego porque tienen diferencias en lo político y en lo ideológico.

Durante su conferencia desde Palacio Nacional, el presidente fue cuestionado sobre si ofrecería una disculpa al empresario Ricardo Salinas Pliego, como lo solicitó este último ayer en sus redes sociales.

“¡Zafó!, es muy claro, tenemos diferencias en lo político y en lo ideológico. Tenemos dos proyectos contrapuestos de Nación, dos maneras de pensar y de ser distintas que es lo más normal, siempre lo hemos dicho aquí”, dijo el presidente. México Presidencia hace público el expediente fiscal de Grupo Salinas y sus adeudos al SAT

Ayer, martes, el dueño de Grupo Salinas demandó en sus redes sociales que López Obrador le ofreciera una disculpa pública, porque dijo que él, nunca ha sido un cobarde, agachón de los que “callan como momias”.

Previamente, Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México, ofreció hacerle una entrevista al presidente, pero este último declinó la propuesta, pues argumentó que hay un litigio de su Gobierno en contra de Salinas por el adeudo de impuestos.

Este miércoles, ante la insistencia a López Obrador sobre el tema de la entrevista con Salinas Pliego, el presidente respondió que primero se tiene que resolver el litigio entre el gobierno y el consorcio de Salinas Pliego sobre los adeudados fiscales.

“Además, hay un asunto que tiene que ver con el presupuesto público y yo soy guardián de los dineros del pueblo, entonces vamos primero a que ese asunto se resuelva. Aprovecho a hacer un llamado a las autoridades judiciales, a los magistrados y ministros del poder judicial para que resuelvan sobre esos juicios. Son 17 juicios, ya después hablamos”, remarcó el presidente.

En este sentido, dijo que ayer optó por evadir la entrevista con Salinas Pliego, luego que un periodista de la televisora del magnate se lo pidió en su mañanera y dijo que fue una provocación.

“Que le saque la vuelta sí, porque yo no voy a caer en ninguna provocación de nada. Llevo tiempo luchando y brincando obstáculos, soy corredor de obstáculos y si me ponen un yo lo brinco. Ya por eso me voy a jubilar. Y yo siempre he evadido el acoso. Entonces no es nada personal”, concluyó el mandatario.