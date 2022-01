Es un ataque de narco-políticos: Cuauhtémoc Blanco sobre foto con líderes del crimen organizado

Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, se deslindó de cualquier vínculo con líderes de grupos criminales en la entidad y aseguró que la publicación de una fotografía en la que aparece con capos del narcotráfico forma parte de una “guerra sucia” emprendida contra él por parte de “narco-políticos”.

Sin responder por segundo día consecutivo a la solicitud de entrevista de El Sol de México, el mandatario estatal fue abordado por reporteros luego de asistir a la toma de protesta del general de brigada, Francisco Toscano Camacho, como comandante de la 24a Zona Militar, a quienes aseguró que él se saca fotos con todo el mundo.

“Soy tan buena gente que me saco fotos con todo el mundo y no le voy a negar la foto a nadie”, respondió a los cuestionamientos de la prensa tras la fotografía que este medio publicó ayer.

Blanco Bravo –quien llegó al poder en 2018 como candidato de la alianza Juntos Haremos Historia (PES-Morena-PT)– dijo que él no es ningún delincuente ni tampoco ha pactado con alguno. También aseguró desconocer la identidad de los hombres con los que aparece.

“En el proceso electoral (de 2018) también me sacaron una fotografía con el hijo de el Chapo. Yo no sabía ni quién era, pero como soy tan buena gente me saco fotos con todo mundo. Me he tomado muchísimas fotos y no le voy a preguntar a cada persona: ‘¿Oye, quién eres tú? ¿A qué te dedicas?” También rechazó que la fotografía haya sido tomada en su casa del Fraccionamiento Tabachines, en Cuernavaca. Y cuestionó: “¿Ustedes creen que voy a dejar que tres criminales del narcotráfico se metan a mi casa?”

Ayer, El Sol de México publicó en su edición impresa una fotografía en la que se observa a Cuauhtémoc Blanco junto a Irving Eduardo Solano Vera, el Profe y/o el Gato, líder del cártel Guerreros Unidos y luego jefe de plaza en Morelos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido por elementos del Ejército el 17 de febrero de 2021 en Cuautla.

A un lado aparece Homero Figueroa Meza, la Tripa, líder del grupo criminal Comando Tlahuica o Los Tlahuicas.

Luego se observa al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y en el extremo derecho de la fotografía aparece Raymundo Isidro Castro Santiago, el Ray, líder regional del CJNG en Morelos.

Este medio también buscó posicionamientos de los partidos que llevaron a Cuauhtémoc Blanco al poder –Morena, Partido del Trabajo y el extinto Partido Encuentro Social–, pero negaron dar cualquier declaración sobre la fotografía.

CONGRESO PIDE A FGR INVESTIGAR

En tanto, Francisco Erik Sánchez Zavala, presidente del Congreso del Estado de Morelos, emplazó al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo a que realice una aclaración sobre la fotografía en la que aparece con integrantes del crimen organizado y exhortó a la Fiscalía de Morelos y a la FGR a realizar las investigaciones conducentes.

“Pero también es importante mencionar que existe la presunción de inocencia y que no podemos prejuzgar a partir de la fotografía, que se está exhibiendo una situación más allá”, anotó el legislador.

Raúl Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), coincidió en que “no se debe dejar de lado la presunción de inocencia y esperar a que las autoridades investiguen al respecto”.

Aparte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Morelos, Antonio Sánchez Purón, dijo que para emitir un juicio esperarán a que las instituciones responsables confirmen la veracidad de la fotografía y la reunión que el mandatario habría sostenido con los líderes criminales, o se trate simplemente de una fotografía en un hecho “casual”.

“La primera es que pueda ser una foto casual, que se haya tomado en algún momento del tiempo con estos cuates él sin saberlo. Tiene una gran popularidad”, argumentó.

El diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, Agustín Alonso Gutiérrez, dijo que no emitirá juicios previos contra el gobernador morelense respecto a este tema. “Los tiempos que vive Morelos son complicados como para entrar en mayor polémica”.

A nivel federal, el diputado perredista Francisco Javier Huacus Esquivel advirtió que Cuauhtémoc Blanco no puede ser omiso a sus acciones y desconocer con quién se reúne.

“Es lamentable que un mandatario estatal deje verse con tres delincuentes del crimen organizado y ahora se haga víctima de persecución política cuando ya se había advertido de sus posibles nexos y complicidad”, consideró el también secretario de la Comisión de Gobernación e integrante de las comisiones de Seguridad Pública y Defensa Nacional.

El legislador del PRD exigió una investigación exhaustiva en la que se aclare la relación del gobernador de Morelos con los personajes que aparecen en la foto.

El que también le entró al tema fue el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien en su cuenta de Twitter calificó de “muy grave” este asunto, y opinó que esto “confirma la captura del Estado por parte del crimen organizado”.





Con información de Javier Divany, Katy Cárdenas, Ofelia Espinosa y Javier Omaña