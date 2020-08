Emilio N excluye a Fertinal en su declaración: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el exdirector de Pemex, Emilio "N", excluyó "de manera inexplicable" la compra de fertilizantes Fertinal en sus declaraciones, por la que se pagaron nueve mil millones de pesos.

"Todavía está peor el otro asunto que no señala Lozoya de manera inexplicable, otra planta de fertilizantes que compraron en el mismo tiempo, que se pagaron también como nueve mil millones de pesos", afirmó durante la conferencia mañanera desde Torreón, Coahuila.

"Ahí está la deuda. Saben quién les daba el crédito para todo esto, la Banca de Desarrollo, Nacional Financiera, el Banco de Comercio Exterior", dijo.

Política “Fue un saqueo sin límite”, AMLO revela compra de otra planta de fertilizantes

Como publicó El Sol de México hace unos días, Emilio “N” omitió en su testimonio de 63 páginas ante la Fiscalía General de la República (FGR) cualquier referencia a la polémica compra a sobreprecio de Fertinal en 2016 y de cuyos preparativos estuvo al tanto él y funcionarios de Hacienda a través de los correos electrónicos electrónicos compartidos entre integrantes del Consejo de Administración de la empresa y el director de Pemex Fertilizantes, Edgar Torres Galindo.

"En general, lo que puedo referir como Director General de Pemex, mi primer cargo público relevante en el país, es que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso presionaron para la asignación de contratos o negocios con grupos de interés, nacionales y extranjeros, con quienes el entonces Presidente y Secretario de Hacienda tenían compromisos, ya sea de índole personal, económico o político", dice en su denuncia.

Emilio explica brevemente su participación en los presuntos sobornos de la brasileña Odebrecht en la política mexicana. Habla de los políticos que supuestamente tuvo que sobornar para que aprobaran la Reforma Energética. Y explica por qué Pemex compró Agronitrogenados, una de las adquisiciones más cuestionadas en los últimos años.

Emilio Lozoya estuvo al tanto de los preparativos para la adquisición de Fertinal

"Luis Videgaray Caso me cuestionó cuál era el valor estimado de los avalúos, a lo cual respondí que no se habían terminado. Luis Videgaray Caso argumentó que instruiría al Director General del INDAABIN para acelerar el tema, y que no me preocupara por eso. Lo único que tenía que hacer era acelerar el proceso de compra de la planta, ya que ellos tenían compromisos".

Mediante esa operación, dijo Emilio, Alonso Ancira se pudo deshacer de una planta de fertilizantes que no le generaba ingresos y que tenía años sin funcionar. Eso es lo que se ha documentado en la prensa desde hace años. Igual que sucede con otra compra que se acusa con sobreprecio: Fertinal.

Cuando se habla de compra de plantas "chatarra" durante la administración del hoy detenido, se menciona a las dos empresas. Sin embargo, en la denuncia no se dedica ni una línea a este desembolso de cientos de millones de dólares que también fue muy cuestionado.

Desfalco de Odebrecht asciende a 15 mil mdp

Además, el presidente López Obrador señaló que el desfalco de Odebrecht ascendería a 15 mil millones de pesos.

"Otra desviación, lo de la planta de Etileno XXI, de Odebrecht, imagínense el contrato que firmaron que Pemex se compromete a entregar el gas etano para la fabrica de polietileno con un 30% de descuento del precio de comercio, es un subsidio que se ha dado, a eso me refería, de alrededor de 5 mil millones de pesos, pero no solo eso, otro subsidio porque Pemex paga el transporte del gas, otros 5 mil millones, o sea que el gas que termina costando a la empresa el 30% de lo que cuesta en el mercado, el 70% es subsidio de Pemex, es presupuesto público.

"Pero no solo eso, como Pemex no tiene gas, no debieron firmar ese convenio, y tienen que importar el gas y a veces no cumple, el contrato establece que Pemex debe pagar multas y se han pagado como 3 mil millones de pesos en multas a Odebrecht y desde que llegamos nosotros, ya no".

Justicia Javier Duarte niega haber regalado Ferrari a EPN como acusó exdirector de Pemex

Si se pagara lo que está pendiente serían otros 5 mil millones de pesos, lo que daría un desfalco de 15 mil millones de pesos, refirió.

El Presidente indicó que dará instrucciones para que se revele la información sobre el contrato entre Nacional Financiera (Nafin) y filial de Odebrecht que ha sido clasificada como confidencial, "toda la información se va a poner a disposición, no somos tapadera de nadie".

Explicó que la información será sobre cómo se dieron los créditos "porque fue Nacional Financiera y el Banco de Comercio Exterior, un hijo del presidente De la Madrid era el de Nacional Financiera y el actual gobernador del Banco de México también, estaba en Hacienda y luego fue director del Banco de Comercio Exterior”.

Además, dijo que los nuevos dueños de AHMSA lo han buscado para externarle su intención de devolver 200 millones de dólares para reparación del daño.

Pero aseguró que no es posible rescatar a las empresas y que lo más importante es que se devuelva lo robado.

López Obrador volvió a la corrupción que se vivió, “en qué país se hace un negocio donde una planta que vale 50 millones de dólares se le pagan 275 millones. Qué empresa en el mundo gana eso en un año”.





