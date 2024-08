Discusión de reforma judicial inicia el 2 de septiembre: Ricardo Monreal

La discusión de la reforma judicial comenzará a partir del lunes 2 de septiembre y se extenderá hasta por cuatro días en caso de ser necesario, informó Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, el líder morenista dijo que el 1 de septiembre habrá dos sesiones, la primera de instalación del Congreso General y la segunda para dar lectura al dictamen de la reforma judicial; un día después arrancará la discusión.

“La segunda sesión que sólo será para la publicidad de la reforma judicial contenida en el dictamen correspondiente. Las sesiones que llevaremos a cabo serán lunes, martes y miércoles de la próxima semana para poder ofrecer un debate amplio sobre el contenido de los 16 artículos de la Constitución que se modifican en esta materia”, dijo el morenista.

Destacó que Morena cuenta con los votos para sacar adelante la reforma y dijo que incluso podrían sumar a más legisladores, luego de que el Partido Verde cedió ayer 15 diputados al grupo parlamentario de Morena.

“Morena pudiera crecer mucho más en esta legislatura en su número y no quedarse en los 257 diputados, pero nosotros no queremos quitarle o invitar a otros legisladores de sus bancada, más bien acudimos a acuerdos (...) nosotros no nos robamos a nadie, ni en pensamiento ni en la acción, no es nuestra conducta ”, dijo.

Aunque el dictamen está listo para su discusión, el grupo parlamentario de Morena integró un grupo para analizar el contenido de la reforma judicial que se reunirá por primera vez este día.

Una de las integrantes del grupo, la diputada y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero cuestionó que se quieran incluir en la Constitución aspectos que van en una ley reglamentaria.

“Me acaban de decir que hasta el promedio de 8 en sus escuelas. ¿Qué hace el 8 de promedio en una Constitución? Eso es un claro ejemplo de lo que no debería ir a la Constitución; otro, hay cosas también que pueden desarrollarse con mucho más dinámica, como las cartas de recomendación qué piden”.

“Creo que todo eso es correcto, a lo mejor, pero que se desarrolle en la secundaria, eso es lo que yo voy a opinar. Por técnica legislativa y por técnica constitucional”, dijo.

En tanto, la Cámara de Diputados también prepara medidas de seguridad ante las protestas que se tienen previstas el 1 de septiembre y los días en que se discuta la reforma judicial.