Diez gobernadores amagan dejar la Conago

GUADALAJARA. La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) está en peligro de fragmentarse y desaparecer debido a que los mandatarios estatales, principalmente los aglutinados en la Alianza Federalista, consideran que es un ejercicio de simulación y que en 15 días se reunirán para definir si abandonan el organismo.

Al menos cinco gobernadores han expresado su desaprobación a la continuidad de la Conago pues sienten que no representa a sus estados: Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco; Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Javier Corral Jurado, de Chihuahua, y Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León.

➡️ Clausuran reunión de la Conago en San Luis Potosí

Enrique Alfaro señaló que la Conago es un ejercicio de simulación y de protocolos de la vieja política y la reunión de San Luis Potosí, celebrada el miércoles, fue “muy chafa” en su contenido y desarrollo, ya que el presidente ni siquiera les respondió a sus cuestionamientos.

“La Conago ya agotó su modelo ya no da para más. Yo no le veo seguir participando en un espacio en donde pareciera que de lo que se trata es defender los intereses de partidos políticos y no de las entidades federativas”, sentenció Alfaro.

Por su parte, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo aseguró que la Conago ha perdido peso, pues su principal problema lograr la unanimidad de todos los mandatarios del país.

Explicó que Guanajuato le está apostando a trabajar a través de alianzas como la de la Región Centro-Bajío-Occidente o la Alianza Federalista, así como la de los Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), para impulsar objetivos específicos que beneficien al estado.

La postura más tajante fue la de Javier Corral Jurado, quien dijo que el organismo ha llegado a su fin. Añadió que la reunión de San Luis Potosí fue muy decepcionante pues la intervención del presidente López Obrador dejó mucho que desear ya que habló de temas "fuera de la realidad".

“En el fondo me quedé con la impresión de que el Presidente no tiene el más mínimo respeto por los gobernadores del país, no nos ve con seriedad. Incluso él lo que hace es hasta cierto punto, mostrarnos su desprecio, hasta le resulta incómodo reunirse con los gobernadores”, indicó Corral.

PERMANENCIA EN CONAGO ES PERSONAL: CARRERAS

El actual presidente de la Conago y gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, se limitó a decir que la permanencia o no en el organismo es de carácter personal.

México Gobierno y Conago van contra defraudación fiscal, lavado de dinero y terrorismo

Esta nueva agrupación, que aglutina 10 estados en su mayoría gobernados por el PAN, tiene como meta lograr nuevo Pacto Fiscal que le permita a los estados recibir de forma más equitativa los recursos que generan a través de impuestos.

La agrupación fue criticada por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, que la llamó “un intento separatista-golpista” durante la visita del presidente López Obrador a principios de junio. Con Información de Karla Rangel/El Sol de Irapuato, Venessa Rivas/El Heraldo de Chihuahua, Mayra Tristán/El Sol de San Luis y Ariadna García/Diario de Xalapa