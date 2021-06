Despierta suspicacias reelección de morenista en San Martín Texmelucan

En un resultado inédito, la morenista Norma Layón Aarun pasó de un quinto lugar en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) a ganar la elección para reelegirse como alcaldesa del municipio de San Martín Texmelucan, en Puebla. El caso sui géneris ha hecho que seis de los diez candidatos impugnen los resultados acusando una serie de irregularidades en el recuento de votos que beneficiaron a la presidenta municipal y candidata común de Morena y el PT.

Los inconformes denuncian compra de sufragios, embarazo de urnas y la participación indebida de servidores públicos del Ayuntamiento como miembros del Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) o representantes de Morena en el conteo de votos.

Política Hay antecedentes de extensión de periodo en el Poder Judicial: AMLO

Miguel Ángel García Onofre, consejero presidente del instituto electoral local, reconoce que no se había presentado una situación semejante, donde seis candidatos pusieran en tela de juicio la validez de una elección, pero afirma “que la cuestión no fue de irregularidades en el conteo” sino de un error en la impresión de las actas de escrutinio y cómputo, que son las que alimentan al PREP.

La equivocación fue, de acuerdo con el funcionario, que en las actas se omitieron los espacios para escribir los votos individuales que recibieron Morena y el PT, por lo que sólo se asentaron los sufragios de los electores que cruzaron simultáneamente los espacios de ambos partidos políticos en las boletas. El error de impresión en las actas de cómputo, que derivó en el recuento total de los votos, fue detectado únicamente en San Martín Texmelucan y sólo para la elección de miembros del Ayuntamiento, indica García Onofre.

Horacio Cano, vocero de la alcaldesa, coincide con el presidente del IEE en la causa del cambio drástico del resultado, aunque acota que “el error no fue en todas las actas, fue en más de 80 por ciento”.

San Martín Texmelucan es una ciudad comercial estratégica por formar un triángulo con las capitales de Tlaxcala y Puebla. Se encuentra a 23 kilómetros de la primera y a 32 de la segunda.

Tras la elección del 6 de junio, los resultados del PREP, con el 100 por ciento de las actas computadas, daban como ganador de la elección al candidato de Movimiento Ciudadano, Abraham Salazar Pérez. El emecista había obtenido ocho mil 334 votos. A él le seguía el candidato de la alianza PAN-PRD-PSI, Édgar Jesús Salomón Escorza, con ocho mil 168 sufragios. En tercer lugar había quedado el independiente Filemón Ramírez Sánchez, con siete mil 378 votos, y en cuarto el priista Jorge Alberto Pedraza, con cinco mil 350 votos.

Detrás de ellos figuraba Noma Layón con cuatro mil 243 sufragios. Más abajo quedaron los aspirantes del Partido Verde, Fuerza por México, Encuentro Solidario, Nueva Alianza y Redes Sociales Progresistas. La información del PREP indica que se emitieron 41 mil 124 votos válidos, mil 851 nulos y 99 para candidaturas no registradas, dando un total de 43 mil 74.

Los datos que arroja este sistema muestran que, a pesar del error de impresión en las actas de escrutinio y cómputo, sí se tomaron en cuenta votos individuales para Morena y el PT. En concreto, de los poco más de cuatro mil sufragios que obtuvo Layón Aarun, 237 fueron exclusivamente por el PT, mil 744 por Morena y dos mil 162 por ambos partidos. Horacio Cano indica que estos corresponden a las actas que sí estaban bien impresas.

El mismo domingo de la elección, por la noche, Morena solicitó al IEE un recuento total de los votos que inició la mañana del miércoles 9 de junio. Abraham Salazar, candidato de MC, explica a El Sol de México que ese día todavía seguían recuperando votos de los paquetes que se abrían para el recuento, “pero a las 11 de la noche empezó el Consejo Municipal del IEE a operar para ellos, ya de una manera descarada donde llegaron con las urnas abiertas, metieron boletas de más… Entonces, cuando amanecemos, resulta que ya nada más había una diferencia entre Morena y nosotros de 500 votos (de los más de cuatro mil que había en el PREP)”.

En horas los resultados cambiaron radicalmente. Tras el conteo voto por voto, la candidata común de Morena y el PT pasó del quinto lugar a ganar con 10 mil 175 votos, más del doble de los registrados en el PREP. Además, el número total de sufragios creció de 43 mil 74 en el PREP a 51 mil 798 en el cómputo municipal.

Abraham Salazar no duda en calificar el conteo como un “fraude” y acusa complicidad entre personal del IEE con el Ayuntamiento que encabeza la candidata morenista. “Todos nos dimos cuenta de lo amañado que fue la elección, cómo en el mismo conteo el instituto electoral está trabajando para el Ayuntamiento, donde la gente del Ayuntamiento está contando (los votos). Prácticamente fue una elección organizada por el Ayuntamiento, por la misma presidenta (municipal)… ellos manipularon esta elección a su gusto”.

El candidato de MC no es el único inconforme con el cambio drástico en los resultados. Los candidatos del PAN, PVEM, RSP y PES, así como el independiente, han impugnado la elección. Horacio Cano defiende el triunfo de la alcaldesa y rechaza las acusaciones. "Después de un voto por voto, ¿qué más les queda?", cuestiona.

“Yo los invitaría a no engañar a la gente de San Martín, a no especular. Creo que no nos falta eso hoy en el municipio, en el estado ni en el país. Creo que nos hace falta confiar en las instituciones, confiar en los procesos. Al menos éste fue transparente, los paquetes electorales estuvieron siempre a la vista de los representantes de los partidos políticos, siempre custodiados por el Consejo Municipal del IEE y seremos respetuosos de lo que diga la autoridad electoral, y los tribunales en su caso, que estoy seguro validarán la elección”, añade el vocero de Norma Layón.

El consejero presidente del IEE considera natural que esta situación cause “confusión y extrañeza” porque “no es normal que una candidata que está muy lejos en los votos, al momento de un recuento total revierta el resultado”. No obstante, acota que “la opción máxima que se tiene para transparentar los resultados de una elección es recontar todos los votos y eso fue lo que se hizo”.

“De cualquier forma existe, como siempre, la posibilidad de que todo aquel que se sienta vulnerado en su esfera de derechos por cualquier decisión de la autoridad electoral, acuda a las instancias jurisdiccionales para reclamar… Ya será el Tribunal Electoral del Estado de Puebla quien determine si existió alguna violación que amerita la anulación de alguna o algunas casillas o incluso la anulación de toda la elección”, agrega.