Consejo de Seguridad de la ONU es una aberración, afirma Ebrard

El canciller de México, Marcelo Ebrard, consideró que es una aberración que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no pueda emitir un pronunciamiento sobre la crisis en Medio Oriente entre Palestina e Israel porque uno de los miembros no lo cree necesario.

“Hoy México forma parte del Consejo de Seguridad, pero siempre hemos dicho que el Consejo de Seguridad es una aberración, es una injusticia”, sostuvo durante su intervención en la ceremonia de intercambio de notas diplomáticas para formalizar el acuerdo de supresión de visas entre México y Bolivia.

Ebrard utilizó la actual crisis que se vive en el Medio Oriente como ejemplo de las injusticias que imperan en el Consejo de Seguridad, máximo órgano de las Naciones Unidas, encargado de velar por la paz y la seguridad en el mundo, y del que México forma parte como miembro no permanente. “Ahora no se puede emitir un pronunciamiento sobre la crisis del Medio Oriente porque uno de los miembros permanentes opina que no. Pero bueno, eso ha sucedido con muchos casos”, subrayó.

Adelantó que México expondrá ante el Consejo de Seguridad la necesidad de un cambio y una reforma del organismo multilateral.

“No sólo eso va a cambiar, también los equilibrios mundiales, y también se están viendo cuáles son los límites de las organizaciones multilaterales que tenemos”, subrayó.

Marcelo Ebrard reiteró que México propondrá fortalecer al Consejo de Seguridad para que juegue un papel más activo en la promoción del cumplimiento de sus decisiones.