Confía PRI en que no haya mano negra en elecciones de Hidalgo y Coahuila

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) alertó que se está configurando una estructura clientelar que se podría echar en marcha en el proceso electoral local del 2020 en Hidalgo y Coahuila, tal y como se hizo en el pasado en la Ciudad de México.

En entrevista con El Sol de México, Carolina Viggiano Austria, secretaria general del PRI, destacó, sin embargo, que confían en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no caiga en la tentación y cumpla su palabra de evitar que su gobierno se entrometa en las elecciones que están en ciernes.

Dijo que ante un escenario de intromisión, el Partido habrá de echar mano de todos los recursos legales para defender la democracia. “Es muy probable que estén armando una estructura clientelar, sólo basta recordar que en la Ciudad de México lo hicieron, pero hoy vivimos en una época distinta donde la gente sabe sus derechos y que nadie se los puede quitar, aunque haya amenazas veladas de quitarles algún beneficio”, declaró.

Viggiano Austria comentó que el PRI estará atento a las posibles intromisiones en los procesos electorales, por lo que, desde ahora, estarán solicitando reglas de transparencia, “cancha pareja, ya que hemos apostado a la legalidad, hemos tenido transiciones pacíficas y queremos que la democracia sea cada día más fuerte para que tenga un sentido para la ciudadana, por lo que vamos a estar muy atentos a que esto no se dé”.

Negó que los partidos políticos opositores se vayan a enfrentar a lo que en el pasado se llamaba “maquinaria de Estado”, sino que habrá una elección competida en la que corresponde al PRI hacer lo que siempre hizo en campañas desde el territorio, teniendo claro “que propone el gobierno actual y contrastar con la oferta política que ofrece el partido”.

La secretaria general del tricolor comentó, también, que “son un partido de centro-izquierda” que va a trabajar por el fortalecimiento de las instituciones, porque “no vamos a una contienda contra Manuel López Obrador, sino contra el resto de los partidos políticos”, incluyendo el suyo.

“La contienda electoral no es con Andrés Manuel, en la contienda del 2020 no estará en la boleta el presidente y además de ello, él está iniciando su gobierno y la sociedad tiene esperanza de que pueda corregir algunas cosas, sin embargo la realidad nos está alcanzando, demostrándonos que hay muchas cosas que no han mejorado”, afirmó.

Además, aseveró que en la actualidad muchos de los ciudadanos que votaron por la opción que está en el gobierno ahora “están arrepentidos”, porque “no se sienten correspondidos en las promesas que se ofrecieron”.

Por último, Carolina Viggiano confió en que los recursos públicos no sean utilizados para otro fines como los electorales, ya que recordó que ahora hay una ley que castiga a quienes los usen, por lo que “no debe contradecirse el discurso y tengamos un doble discurso, por lo que vamos a exigir que se respeten las elecciones y que no haya intervención del gobierno con los programas sociales”.