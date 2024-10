Claudia Sheinbaum: las frases de su primer discurso como presidenta de México

Claudia Sheinbaum dio un discurso de 40 minutos previo a su toma de protesta como la primera presidenta de México, donde dijo algunas frases que quedarán marcadas en la historia.

Tal como dijo durante toda su campaña en el camino a la silla presidencial, en esta ocasión refrendó: "no llego sola, llegamos todas". Esto, en referencia a todas las mujeres mexicanas.

La mandataria no dejó de lado a las otras administraciones y no perdió oportunidad para mencionar, con uno de sus compromisos, una de las administraciones más polémicas del régimes priista: no regresará la irresponsable guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón.

Retomando a otro presidente de México y la reciente reforma judicial aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación dijo: si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la Suprema Corte hubiéramos hecho una reforma al estilo Zedillo.

Durante su discurso, también retomó dos de los dichos más relevantes de su antecesor Andrés Manuel López Obrador: por el bien de todos, primero los pobres y no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

Asimismo, luego de mencionar algunos de los que ella consideró logros de la administración de López Obrador, dijo ante el pleno del Congreso de la Unión: aceptémoslo, a todas y a todos les ha ido mejor.

Pleno del Congreso de la Unión con todos los invitados a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. | Foto: Nadya Murillo / El Sol de México Claudia Sheinbaum Pardo toma protesta como primera presidenta constitucional de México. | Foto: Nadya Murillo / El Sol de México López Obrador se quita la banda presidencial para pasarla a Ifigenia Martínez. | Foto: Laura Lovera / El Sol de México Claudia Sheinbaum, Ifigenia Martínez y Andrés Manuel López Obrador en el camnio de banda presidencial. | Foto: Nadya Murillo / El Sol de MéxicoFoto: Nadya Murillo / El Sol de México Claudia Sheinbaum recibe la banda presidencial, bordada a mano para portarla en el Congreso de la Unión. | Foto: Laura Lovera / El Sol de México Claudia Sheinbam le envía un gesto de agradecimiento a López Obrador, ya como presidenta de México. | Foto: Aracely Martínez / Ovaciones Claudia Sheinbaum porta la banda presidencial. | Foto: Aracely Martínez / El Sol de México

Al finalizar su discurso, el cual se enfocó en todas als generaciones de mujeres, concluyó: soy madre, abuela, científica y mujer de fe. Y, a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.