Semana laboral de 40 horas, farmacias del bienestar: los 100 compromisos de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum emitió su primer discurso en una plaza pública como la primera mujer presidenta de México. Desde el Zócalo de la capital del país, la mandataria aseguró que hoy inicia el Segundo Piso de la Cuarta Transformación del país.

En sus palabras, la primera transformación se logró con la Independencia de México, después continuó con la Reforma, la tercera fue la Revolución y la Cuarta Transformación fue "iniciada por el mejor presidente de México Andrés Manuel López Obrador".

No llego sola, llegamos todas las mujeres.

Claudia Sheinbaum.

Después de entonar "es un honor estar con Obrador", aseguró que seguiría gobernando con los principios de la Cuarta Transformación y que no llegaba sola, sino que estaba acompañada de todas las mujeres.

Política Claudia Sheinbaum se someterá a la revocación de mandato en 2027

Claudia Sheinbaum aseguró que continuará con el "Segundo Piso de la Cuarta Transformación" con el cumplimiento de los siguientes 100 puntos compromisos:

No someterse a intereses políticos o extranjeros, siempre trabajar por los intereses de la nación .

. Gobernar teniendo como sustento el humanismo mexicano , que se nutre con la historia de México y con los pueblos originarios y afromexicanos.

teniendo como , que se nutre con la historia de México y con los pueblos originarios y afromexicanos. Ser un gobierno sensible y cercano a la gente.

a la gente. Garantizar todas las libertades: expresión : prensa, reunión y movilización. Además de que no usará la fuerza del Estado para reprimir al pueblo.

: prensa, reunión y movilización. Además de que del Estado al pueblo. Respetar y garantizar la diversidad religiosa, política y espiritual. Además de combatir la discriminación, racismo y machismo .

religiosa, política y espiritual. Además de la discriminación, racismo y . La política exterior seguirá la libre autodeterminación de los pueblos originarios y promoverá respeto y nunca la subordinación.

y y nunca la subordinación. Atender con dignidad en los consulados .

con en los . Elección en junio de 2025 de jueces y magistrados para la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación.

Trabajar con los familiares para alcanzar la verdad y justicia , hasta encontrar a los jóvenes desparecidos de Ayotzinapa .

, hasta encontrar a los . Impulsar la reforma constitucional al sistema electoral . "En 2027, me someteré a la revocación de mandato", aseguró.

. "En 2027, me someteré a la revocación de mandato", aseguró. Enviar una iniciativa de reforma constitucional para recuperar el principio de no reelección en ningún puesto de elección popular , "ni presidentes, senadores ni diputados. No nepotismo", apuntó.

para recuperar el principio de , "ni presidentes, senadores ni diputados. No nepotismo", apuntó. Encabezar un gobierno honesto, honrado sin nepotismos ni influyentismos. "No va a regresar el régimen de corrupción ni privilegios", destacó.

"No va a regresar el régimen de corrupción ni privilegios", destacó. No regresará el modelo neoliberal , se mantendrá la economía moral y humanismo.

, se mantendrá la economía moral y humanismo. No regresará el avión presidencial, Estado Mayor y vivirá en Palacio Nacional. " Un gobierno sin lujos ni privilegios ", recalcó.

", recalcó. Respetar la autonomía del Banco de México y mantener la austeridad republicana.

la del republicana. Apoyar la economía popular , "no aumentará la gasolina, diésel por encima de la inflación", reconoció.

, "no aumentará la gasolina, diésel por encima de la inflación", reconoció. Facilitar el acceso al pago de impuestos y crear la digitalización de trámites para no hacer filas.

y crear la de trámites para no hacer filas. Seguir saldando las deudas históricas con los pueblos indígenas y afromexicanos , "se aprobó la reforma, nos va a tocar hacerlo realidad", aseguró.

, "se aprobó la reforma, nos va a tocar hacerlo realidad", aseguró. Garantizar todos los Programas de Bienestar de López Obrador : Pensión para adultos mayores, personas con discapacidad, Becas Benito Juárez, la Escuela es Nuestra y la Clínica es Nuestra.

todos los : Pensión para adultos mayores, personas con discapacidad, Becas Benito Juárez, la Escuela es Nuestra y la Clínica es Nuestra. Mujeres de 60 a 64 años recibirán un apoyo bimestral , iniciará con mujeres de 63 y 64 años.

recibirán un , iniciará con mujeres de 63 y 64 años. Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán una beca en caso de ir en escuela pública.

una en caso de ir en escuela pública. En octubre iniciará un programa de atención a la salud casa por casa para adultos mayores .

. Fortalecer el Banco del Bienestar y Financiera para el Bienestar .

el . Apoyo a todas las mujeres indígenas artesanas de México, junto con un esquema de comercialización a precios justos de sus artesanías.

de México, junto con un esquema de comercialización a precios justos de sus artesanías. Apoyar la iniciativa para establecer en la Constitución el maltrato animal .

. Continuará el modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana y libros de texto gratuitos .

el modelo educativo de la de texto . Reconocer al magisterio y desaparecer la Usicamm, es decir, nuevo esquema de contratación de maestros .

. El programa la Escuela es Nuestra llegará a medio superior .

llegará a . Extender el horario de las escuelas para enseñar educación artística .

el de las . Las escuelas públicas serán espacios de prevención de la salud .

serán espacios de de la . Fortalecer preparatorias públicas. Con el objetivo que todos los que salen de la secundaria tengan un espacio para continuar sus estudios hará más preparatorias.

Con el objetivo que todos los que salen de la secundaria tengan un para continuar sus estudios Hacer nacionales las Universidades Rosario Castellanos

las Apoyar ciencia

Lanzar el programa de Desarrollo Tecnológico para la Innovación como: Elolínea, un auto eléctrico realizado por jóvenes mexicanos.

como: Elolínea, un auto eléctrico realizado por jóvenes mexicanos. Impulsar a deportistas de alto rendimiento.

de alto rendimiento. Crear el sistema de educación artística , formal y comunitaria. En cada escuela pública se formarán grupos de actividades culturales que se presentarán en el Zócalo de la CDMX.

, formal y comunitaria. En cada escuela pública se formarán grupos de actividades culturales que se presentarán en el Zócalo de la CDMX. Garantizar condiciones para que los artistas reciban una remuneración justa .

. Promover el desarrollo y acceso a la cultura .

a la . Impulsar la grandeza cultural y recuperación de la memoria histórica de México.

de México. Hacer una República de lectores , promoviendo círculos de lectura en escuelas y centros de trabajo, bibliotecas digitales y libros a bajo costo.

, promoviendo círculos de lectura en escuelas y centros de trabajo, bibliotecas digitales y libros a bajo costo. Todas y todos los mexicanos tendrán acceso a un sistema de salud integral desde el nacimiento .

desde el . Fortalecer el Programa de abasto y producción de medicamentos .

el Programa de . Programa de cuidados para los primeros mil días de vida.

para los Ampliar centros de salud con exámenes de laboratorio, iniciará en el Estado de México.

con exámenes de laboratorio, iniciará en el Estado de México. Seguirá el programa de modernización e infraestructura de hospitales y unidades de salud , con énfasis en cirugías de rodilla y cataratas.

, con énfasis en cirugías de rodilla y cataratas. Programa educativo para reducir obesidad, hipertensión y diabetes .

. Inaugurar 16 unidades del IMSS- Bienestar , 7 del IMSS y 4 del ISSSTE , creadas por AMLO .

16 unidades del , 7 del y 4 del , creadas por . Construir al menos un millón de viviendas durante el sexenio, con apoyo del IMSSS, FOVISSSTE, y un programa de vivienda popular para rentarlas y oportunidad de adquirirlas.

durante el sexenio, con apoyo del IMSSS, FOVISSSTE, y un programa de vivienda popular para rentarlas y oportunidad de adquirirlas. Programa masivo de escrituración de viviendas .

. En la zona oriente del Estado de México se realizará un proyecto .

se realizará un . Creación de la primera Secretaría de las Mujeres : Reformas para que en el artículo 4 de la Constitución quede plasmada la igualdad, vida libre de violencia, eliminar brecha salarial, no discriminación laboral , Ley Olimpia, establecimiento de la Ley que el Agresor sale de casa, homologación de feminicidios en todas las entidades federativas, Fiscalías especializadas en Feminicidios en todas las Fiscalías de la República.

: Reformas para que en el artículo 4 de la Constitución quede plasmada la , Ley Olimpia, establecimiento de la Ley que el Agresor sale de casa, homologación de feminicidios en todas las entidades federativas, Fiscalías especializadas en Feminicidios en todas las Fiscalías de la República. Garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres .

la de las . Reconocer los derechos agrarios de las mujeres .

de las . Cada mujer del país tendrá una cartilla de derechos y se generarán redes comunitarias de apoyo , denominadas Cuidadoras de la patria para apoyar la discriminación.

del país tendrá una , denominadas Cuidadoras de la patria para apoyar la discriminación. Junto con el IMSS y DIF, iniciará el Sistema Nacional de Cuidados con centros de bienestar infantil, particularmente para las mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua.

particularmente para las mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua. Seguirá el aumento al salario mínimo para llegar a 2.5 canastas básicas .

. Aprobar la reforma a la Constitución para mejorar las Pensiones.

para Aumentar progresivamente el salario de maestros de educación básica, maestros, enfermeros, soldados, marinos, Guardia Nacional y médicos para que no ganen menos del salario medio del IMSS.

de maestros de educación básica, para que Garantizar la seguridad social para los repartidores por aplicaciones.

por aplicaciones. Alcanzar paulatinamente la semana laboral de 40 horas .

. Recuperar las fuentes de trabajo de los trabajadores de Altos Hornos de México.

las de los trabajadores de La soberanía alimentaría seguirá como eje rector de la política para el campo y llegar a un precio justo de la tortilla.

seguirá como y llegar a un precio justo de la tortilla. Garantizar seguridad social para jornaleros agrícolas.

Recuperar el abasto de frijol, crear una empresa nacional de semillas de alta calidad .

. Programa "Cosechando soberanía" que implica sanidad animal y vegetal para aumentar la producción de alimentos .

que implica sanidad animal y vegetal para . Segalmex se fucionará con Diconsa en " Alimentación para el Bienestar " para comprar a pequeños productores miel, café, cacao y otros productos que se venderán en las Tiendas del Bienestar , que sustituirán a las Tiendas Diconsa .

en " " para comprar a pequeños productores miel, café, cacao y otros productos que se venderán en las , que a las . Implementación de un plan para Tabasco y Campeche para aumentar la producción de arroz, leche y carne.

para Fortalecer a Pemex y CFE como empresas públicas del Estado .

como . Continuar con el objetivo de consumo nacional de petróleo , producir 1.8 millones de barriles diarios.

de , producir 1.8 millones de barriles diarios. La CFE garantizará y reforzará la distribución de energía , producirá el 54 por ciento de la energía.

, producirá el 54 por ciento de la energía. Impulsar energías renovables .

. Paneles de energía solar en el norte de México.

de México. Aumentar la producción nacional de petroquímicos y fertilizantes .

la . Mantener incentivos económicos en las franjas fronterizas .

las . Buscar coordinación con Estados Unidos para ampliar puentes transfronterizos .



para . Ampliar el Tren Maya a Puerto Progreso, Yucatán y lo hará de carga .

a Puerto Progreso, Yucatán y . Continuar obras del Tren Interocéanico para que llegue a la frontera de Guatemala y continúe ahí.

para que llegue a la frontera de Guatemala y continúe ahí. Inaugurar Tren México-Pachuca .

. Recuperar rutas de trenes .

de . Fortalecer carga del transporte férreo .

. Eliminar baches en cuatro mil kilómetros de carreteras federales .

en cuatro mil kilómetros de . Continuar con programa de caminos artesanales en Oaxaca .

con . Ampliación de carreteras en diversos estados de México.

en diversos estados de México. Obras viales en diversos estados como Colima, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa y Veracruz.

Colima, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa y Veracruz. Buscar inversión pública y privada para ampliar los puertos de Sonora, Manzanillo, Michoacán, Chiapas, Yucatán, Campeche, Veracruz y Tamaulipas.

de Sonora, Manzanillo, Michoacán, Chiapas, Yucatán, Campeche, Veracruz y Tamaulipas. Fortalecer Mexicana de Aviación .

. Ampliar los aeropuertos de San Luis Potosí, Tepic, Puerto Escondido y modernización del Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

de San Luis Potosí, Tepic, Puerto Escondido y modernización del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Seguir ampliando el acceso a internet .

el . Abrir las puertas a inversión privada y geolocalización de empresas con buenos salarios y protección al ambiente.

con buenos salarios y protección al ambiente. Consolidar el plan Sonora , una cadena productiva de Litio, semiconductores y electromovilidad.

, una cadena productiva de Litio, semiconductores y electromovilidad. Impulsar un programa para que las comunidades más pobres tengan desarrollos con bienestar , más cablebuses en CDMX.

, más cablebuses en CDMX. Limpiar y sanear los ríos más contaminados : Río Lerma, Río Tula y Río Atoyac.

: Río Lerma, Río Tula y Río Atoyac. Atender integralmente la contaminación atmosférica en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Donde se construiría la refinería de Tula, Hidalgo, se realizarán plantas de tratamiento de agua para el río Tula .

. Construir 10 plantas recicladoras de basura .

. Reforestar bosques y selvas .

. El acceso al agua será una prioridad , se ordenarán las concesiones.

, se ordenarán las concesiones. Tecnificar 200 mil plantas de riego en Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Morelos y Tamaulipas.

en Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Morelos y Tamaulipas. Proyectos estratégicos para el acceso humano al agua , principalmente en Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Campeche y para la Zona Metropolitana del Valle de México.

, principalmente en Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Campeche y para la Zona Metropolitana del Valle de México. Garantizar la disminución de los delitos de alto impacto. "No regresará la guerra contra el narco de Calderón que tanto daño le hizo al país". Los ejes serán: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia y coordinación.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Además, la presidenta de México informó que mañana apoyará en Acapulco y Michoacán, debido a que seguirá recorriendo el país.

El poder es honestidad y humildad, nuestro pensamiento es el humanismo mexicano. Tengo claro que mi responsabilidad es guiar a México por el sendero de la paz, democracia, libertades y justicia.Claudia Sheinbaum.

Finalmente, Claudia Sheinbaum se comprometió a entregar su conocimiento, alma vida y lo mejor de sí misma por el bienestar del pueblo de México.

No les voy a fallar. Me comprometo con ustedes a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Me comprometo a seguir haciendo historia.Claudia Sheinbaum.