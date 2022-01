Gobierno responderá a Brian LeBarón por foto de Cuauhtémoc Blanco con narcos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno va a responder al activista Bryan LeBarón —través de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC)—, por la fotografía de Cuauhtémoc Blanco con líderes criminales en su estado que publicó el Sol de México el pasado 4 de enero y, también, por los 9 cuerpos abandonados en el municipio de La Isla, en el estado de Veracruz, el pasado 7 de enero.

El mandatario mexicano declaró en su conferencia matutina de este lunes que, “si ese señor (LeBarón) solicitó esa intervención, seguramente le van a contestar, le van a informar los responsables, ya sea la Fiscalía o ya sea la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de México”, indicó, luego que el viernes pasado, el activista solicitó al presidente de los Estados Unidos (EU) Joe Biden ordenar el inicio de una investigación por posibles nexos entre cárteles del narcotráfico y gobernadores mexicanos, en específico, al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos.

Ante esta petición a su homólogo norteamericano, Joe Biden, el presidente López Obrador dijo que hay cooperación con él, pero resaltó que estos asuntos son responsabilidad de su administración y que van a cumplir con ella siempre.

“Es nuestra responsabilidad y vamos a cumplir con ella siempre y no hace falta que nos pidan del extranjero. Lo ideal es que no haya esas recomendaciones, que nosotros actuemos porque es nuestra responsabilidad”, dijo el mandatario, mientras recalcó que no tiene por qué enojarse si le hacen recomendaciones, pues en su gobierno no hay nada que ocultar.

Afirmó además que en su administración no hay nada que ocultar y no se protege a nadie, “no hay en México corrupción, no hay impunidad; tenemos autoridad moral, tenemos autoridad política, por eso no tenemos nada de qué avergonzarnos y se deben hacer las investigaciones”, subrayó.

La petición del activista, para que Estados Unidos emprenda una investigación a funcionarios mexicanos, surge a raíz de la revelación que hizo este rotativo hace dos semanas, de una fotografía en la que se ve posando al gobernador de Morelos junto con líderes del crimen organizado en su entidad.

Los delincuentes que se retrataron con Blanco, son: Irving Eduardo Solano, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Homero Figueroa, líder de Los Tlahuicas, y Raymundo Isidro Castro, asesinado en 2019 y que también pertenecía al CJNG.

Por este hecho, ya se presentaron dos denuncias en contra del gobernador Blanco: Una de ellas, es de legisladores locales, en la Fiscalía estatal de Morelos y, la otra, de parte de Enrique Paredes Sotelo, líder del partido local MAS, en la FGR, por el posible delito de encubrimiento y delincuencia organizada.

El fiscal de Morelos informó la semana pasada que, si bien tomarse una fotografía no constituye ningún delito, se están realizando las diligencias pertinentes por la aparición de pancartas relacionadas a la publicación de la fotografía.