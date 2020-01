AMLO se limita a opinar sobre juicio político contra Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no puede ni debe opinar en torno al juicio político que se lleva en su contra, y sólo le queda agradecerle el trato respetuoso hacia nuestro país y hacia su persona.

“Eso es un asunto interno, que se va a ir desahogando en Estados Unidos, yo no puedo ni debo meterme en este asunto. Sí, agradecerle por su apoyo, por su trato respetuoso a México y en lo personal por tener un trato respetuoso con el presidente de México”, comentó durante la conferencia mañanera.

Afirmó que gracias a la “voluntad” de su homólogo estadounidense, Donald Trump, se concretó la ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá.

“Nada más, vamos a esperar la firma, estoy seguro que el presidente Trump va a apoyar porque lo ha venido haciendo. No se hubiese avanzado sin la voluntad manifiesta”, expresó.

López Obrador reveló que ya conversó con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien le aseguró que no habrá obstáculos en la ratificación.

Explicó que el retraso se debe a un proceso legislativo y la oposición en Canadá es mínima, por lo que en breve aprobarán el tratado comercial.

“Falta Canadá, ya hablé con el primer ministro de Canadá, Trudeau, he hablado con él. Ellos están también apoyando, tienen una situación especial en el Parlamento, por eso va a llevar un poco de tiempo, la aprobación en Canadá, pero es un asunto de práctica parlamentaria, no hay oposición en Canadá o no es significativa la oposición al Tratado”, dijo.