AMLO rinde homenaje a víctimas de Covid-19 desde Palacio Nacional

Este domingo desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió un homenaje a quienes han perdido la vida por la pandemia; fue un minuto de silencio en el patio central del histórico recinto presidencial.

Antes del homenaje el Ejecutivo se encontraba en su oficina presidencial, desde donde camino y descendió escaleras hasta llegar al patio central; envió un abrazo fraterno, cariñoso y solidario a los familiares y alentó a los médicos y a las enfermeras que a pesar de la fatiga siguen salvando vida.

Toque de silencio en homenaje a los fallecidos por #COVID19, en solidaridad con sus seres queridos y en reconocimiento al personal médico que continúa salvando vidas. pic.twitter.com/zJ2UC4HdGS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 9, 2020

Sin dejar de hablar en el trayecto, el presidente López Obrador llegó al patio central a las 12:00 horas en punto para escuchar al “corneta”, tocar silencio y hacer el homenaje guardando un minuto.

El presidente vestido con una camisa blanca y pantalón casual, durante su caminar señalaba que trabaja todos los días; este es el mejor homenaje que podemos rendir a quienes se nos adelantaron por esta “tremenda pandemia del Covid y también por otras enfermedades”.

“Vamos a seguir mejorando el sistema de salud pública, de modo que tengamos camas, ventiladores, equipos, médicos generales, médicos especialistas, enfermeras para garantizar el derecho del pueblo a la salud como lo estableces ya el artículo cuarto constitucional; es un compromiso que hemos hecho y lo vamos a cumplir. Los compromisos se cumplen”.

Tenemos, añadió, presupuesto porque hemos ahorrado, como ya no hay corrupción, no hay derroches en el Gobierno, no hay lujos, hay austeridad republicana, dijo.

Tenemos, prosiguió, presupuesto; en este año para enfrentar a la pandemia, hemos ejercido alrededor 35 mil millones de pesos; hemos contratado a cerca de 50 mil trabajadores de la salud, es triste todo lo que sucediendo, ha perdido la vida más de 50 mil personas. Nos duele mucho, lo digo de manera sincera, pero hemos actuado con responsabilidad, con profesionalismo, no se ha quedado nadie sin atención médica.

No se han rebasado las capacidades hospitalarias porque venimos trabajando desde que inicio la pandemia hemos venido trabajando para que todos sean atendidos y lo vamos a seguir haciendo.