AMLO responde a Brozo por llamarlo dictador: si lo fuera no estaría diciendo esas cosas

El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a las críticas hechas por el comediante Víctor Trujillo Matamoros quien caracterizado como su conocido personaje “Brozo, el payaso tenebroso”, lo llamó dictador.

El mandatario mexicano proyectó este lunes un video del programa en YouTube de Trujillo en Latinus, donde con palabras altisonantes el comediante llama a votar por la oposición, pues dice que las próximas elecciones se tratan de que continúe “la dictadura” o “la democracia”.

Te puede interesar: Presentará AMLO paquete de reformas el 5 febrero

Además, el mandatario señaló que esto se debe a que sus opositores están desesperados. Y agregó que “antes Brozo era más fino y sensible", con un estilo inteligente, “pero ahora ahora no sé qué les está pasando, están muy enojados, desesperados, porque son muy burdos”. Política Ya se van por ineptos y corruptos: Xóchitl Gálvez cierra precampaña en la Arena Ciudad de México

Al referirse a sus opositores, el presidente agregó que están preocupados por su buen gobierno y agregó que es mucha la desesperación, “quién sabe qué están viendo, qué están sintiendo”, dijo el tabasqueño.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Subrayó que si el fuese un dictador, “pues él (Brozo) no estaría diciendo esas cosas. Nosotros no perseguimos a nadie. Además hasta no ayuda porque si se exagera se hace el ridículo y pierden credibilidad”, explicó.

Finalmente, dijo que antes se simulaba democracia, pero, con claridad se veía que existían gobernantes ”al servicio de una minoría”.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music