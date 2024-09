AMLO pide a García Luna que presente pruebas sobre acusaciones de nexos criminales

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Genaro García Luna debe de presentar pruebas de sus acusaciones.

Ayer se difundió una carta en la que el exsecretario de Seguridad Pública acusa que colaboradores del presidente tienen nexos con el crimen organizado.

“Entonces escribe que hay pruebas, que hay Videos, que hay videos, que hay audios. Es muy sencillo, que los dé a conocer. Él tiene todo”, dijo el mandatario en su mañanera.

Ayer, Genaro García Luna, quien fue declarado culpable de narcotráfico en EU, aseguró que existen audios, videos y registros de comunicación que relacionan al presidente López Obrador y sus operadores con el crimen organizado.

Ante esto, el presidente sostuvo que él tiene autoridad moral para enfrentar las acusaciones que le hacen sus adversarios.

“A mí en mi carrera como dirigente, he padecido muchísimas acusaciones y no han podido (vincularme a nada). Entonces es muy sencillo que (García Luna) presente las pruebas, que hable con Abel (Hernández) la periodista”, dijo el presidente.

“Pero para que no falle (García Luna) que le pida a sus amigos de la DEA la información, que le pida a sus abogados que le busquen a Tim Golden (periodista de ProPublica) premio Pulitzer dos veces, que vayan con los editores del New York Times o del Washington Post y para que no falle que vaya al departamento de Estado de Estados Unidos”, ironizó el medio presidente, no sin antes señalar que no tomará acciones legales ante las acusaciones de García Luna.