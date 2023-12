AMLO aprueba decisión de Sheinbaum de integrar opositores a su equipo

Andrés Manuel López minimizó la integración de políticos opositores del PAN y del PRI al equipo de Claudia Sheinbaum, la precandidata presidencial del partido oficialista, Morena y, dijo que, no es objetivo con la ex jefa de Gobierno capitalino, porque todo lo que ella hace lo ve bien.

“Todo lo relacionado con Claudia Sheinbaum lo veo bien todo, lo veo muy bien, mejor dicho: no soy objetivo. La tengo en muy buen concepto, la considero una mujer extraordinaria, inteligente, entonces no me pidan que yo dé mi punto de vista porque no soy objetivo”, puntualizó el mandatario.

Ante la pregunta de una reportera al presidente sobre la integración de opositores al equipo de Sheinbaum dijo que sí la respalda y recalcó que “todo lo que ella hace no lo veo mal, ella es lo mejor”, insistió.

Claudia Sheinbaum ha sumado a sus filas a figuras figuras del PAN, PRI y otros partidos y ha justificado a esto, que tiene que abrir la puerta para lograr mayoría calificada en el Congreso.

Además, la precandidata presidencial morenista ha dicho a sus seguidores que no hay nada de qué preocuparse, pues no va a traicionar al movimiento de transformación del presidente.

En lo que va de su gira “La Esperanza nos Une”, Claudia Sheinbaum ha sumado en sus filas a más de una centena de priistas, panistas perredistas y emecistas, entre los que destacan: el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín, el diputado federal panista y ex clavadista olímpico Romel Pacheco, el diputado local perredista y ex director del Metro, Jorge Gaviño, entre otros.