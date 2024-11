Ordenan liberar a "El Contador", capo del Cártel del Golfo

Un juez de control determinó que José Alfredo Cárdenas Martínez, alias ‘El Contador’, debe quedar en libertad y salir del penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, donde se encontraba en prisión preventiva oficiosa por una solicitud de extradición pendiente.

En la audiencia, que terminó la madrugada de este 20 de noviembre, el juez Gregorio Salazar Hernández consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) no justificó la prisión preventiva, ni expuso los motivos de la solicitud de extradición.

“La Fiscalía no acreditó que las causas que motivaron su imposición; es decir, no refirió los hechos materia de la extradición, no señaló el estatus de alguna investigación del extraditable en territorio nacional; por su parte la defensa demuestra en audiencia que no existe riesgo de sustracción por parte de JOSÉ ALFREDO CÁRDENAS MARTÍNEZ, en caso de obtener su libertad, porque acreditó que su representado tiene arraigo domiciliario”, señala el expediente judicial.

Con ello, Cárdenas Martínez, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén y presunto líder del Cártel del Golfo, saldrá de prisión.

Tras la determinación, el juez de control impuso medidas cautelares al supuesto capo, entre ellas una multa de 5 millones de pesos que deberá pagar en los siguientes cinco días hábiles; prohibición para salir del país sin autorización judicial; la entrega de su pasaporte internacional; y el impedimento de acercarse a la embajada norteamericana. Asimismo, se mantendrá bajo vigilancia y deberá portar un brazalete electrónico.

‘El Contador’ ha conseguido múltiples victorias en tribunales judiciales, como en 2018, cuando un juez ordenó su liberación luego de argumentar que la Marina mintió en la audiencia sobre la forma en que lo detuvieron. En 2020, tras ser detenido en San Luis Potosí, un juez de Tamaulipas decidió no vincularlo a proceso.

Cárdenas Martínez mantiene acusaciones formales en Estados Unidos por delitos relacionados a su papel como “cabecilla” de la familia Cárdenas y su participación como líder del Cártel del Golfo, de acuerdo con la fiscal Jennifer B. Lowery.

“Según los cargos, Cárdenas-Martínez, de 42 años, ha sido el jefe del Cártel del Golfo alias Cártel del Golfo o CDG desde 2015. Se convirtió en el líder del CDG tras la detención y posterior condena de Jorge Eduardo Costilla-Sánchez, alias El Cos. Costilla-Sánchez fue el líder del CDG tras la detención y condena del tío de Cárdenas-Martínez, Osiel Cárdenas-Guillén”, indica la acusación en el Distrito Sur de Texas.

De acuerdo con autoridades de EU, como jefe del CDG, ‘El Contador’ presuntamente coordinaba el envío de cocaína, metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos que comenzó en 2015 y continuó hasta 2021.