Difunden en redes supuesta muerte de El Mencho, líder del CJNG

En las últimas horas han cobrado fuerza las versiones sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, sin embargo tal información no ha sido confirmada por alguna autoridad.

El sitio especializado El Blog del Narco maneja dos posibilidades: que haya fallecido producto de una enfermedad en los riñones que le aquejaba desde hace tiempo, o bien que haya sido abatido por fuerzas policiales en un enfrentamiento en los límites de Jalisco y Michoacán.

Hasta el momento la noticia no ha sido confirmada por el gobierno mexicano, pero en redes sociales ya se expande el rumor. El periodista Héctor de Mauleón escribió en su cuenta de Twitter:

Rumores sobre la muerte de El Mencho, líder del CJNG. Se dijo primero que había sido abatido. Luego se habló en círculos de seguridad de su posible muerte por enfermedad.

El Ejército y la Guardia Nacional en estado de alerta, mientras se confirma la información. — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) June 12, 2020

El Occidental consultó fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR), así como de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) sobre el tema, pero descartaron que esas dependencias así como las Fuerzas Armadas hayan realizado algún operativo especial en Jalisco.

No es la primera vez que se presume su muerte, pues el 23 de marzo de 2018 se corrió la versión de que había sido ejecutado en la frontera del estado Nayarit con la región conocida como el "Triángulo Dorado".

El CJNG es el grupo con más poder en el narcotráfico mexicano, con pleno dominio en Jalisco, pero extendido a muchos otros territorios del país, luego de que el Cartel de Sinaloa sufriera la aprehensión de su líder, Joaquín El Chapo Guzmán.

Nacido en Aguililla, Michoacán, en 1966, El Mencho es uno de los criminales más buscados tanto por autoridades mexicanas como estadounidenses.

El 20 de marzo pasado, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ofreció una recompensa de 10 millones de dólares para quien aporte información que lleve a la captura de El Mencho.

Además, se le declaró como el hombre más buscado por el gobierno de los Estados Unidos. Lo anterior colocó al líder del CJNG por encima de Ismael "El Mayo" Zambada, actual cabecilla del Cartel de Sinaloa.

