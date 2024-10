Ministros presentan su renuncia porque se quieren ir con montones de dinero: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la propuesta de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre presentar su renuncia es simplemente porque quieren irse con todos los deberes del retiro que es un montón de dinero.

La mandataria mexicana manifestó durante su conferencia matutina que el planteamiento de los ministros, que lo que ellos están señalando en su modificación, es que se elijan a los ministros, pero no a los magistrados y los jueces. "Esa es la propuesta del ministro (Juan Luis González Alcántara Carrancá) quien está haciendo esto".

“Por qué presenta su renuncia que esa parte no la quitan de la Constitución, es que si ahora presentan su renuncia se van a ir con todos los deberes del retiro. Sí, se entiende, si no presentan su renuncia, entonces ya no tendrían los deberes del retiro que es todo lo que se llevan los ministros cuando se retiran de la corte que es un montón de dinero”, señaló Claudia Sheinbaum.

“Mañana le haré el monto”, advirtió ante la prensa que podría exhibirá el monto que quieren recibir los ministros sí presentan su renuncia en estos momentos. “Es un porcentaje muy importante lo que cada uno ganan cada mes”.

“¿Por qué presentan en este momento su renuncia?”, a lo que respondió que es la propia reforma constitucional que dice que “si presentan su renuncia se llevan los haberes del retiro”. "Su propuesta es que se eligen a los ministros legislando sobre la reforma constitucional y presentan su renuncia para llevarse su retiro".

“Ese es el marco en que se está dando en la renuncia de los ministros, pero no nos adelantemos, vamos a ver cómo van a votar a ver si las y los ocho ministros que se requieren para esta mayoría calificada; van a votar sobre algo que ellos saben que no es correcto. Entonces vamos a ver”.

Sobre la presentación de amparos para echar atrás la reforma judicial, Claudia Sheinbaum manifestó que hay que revisar todo el Marco jurídico de nuestro país.

“Los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos por cambios constitucionales. Segundo, la Corte no puede ser legisladora, se presenta una propuesta en la que están legislando frente a amparos de personas Morales que no tienen personalidad jurídica ni los partidos políticos”

Aclaró que los ministros de la Corte conocen lo que está diciendo, todos los profesionistas del derecho saben que no es correcta esta propuesta que está presentando este ministro.

“Los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional, ellos lo saben son doctores en derecho no tienen las atribuciones para echar atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos tal cual establece la Constitución vamos a esperar a ver cómo votan los ministros”, mencionó.