México suma 3,160 muertos en el día pico de la pandemia del Covid-19

México llegó este viernes a 3 mil 160 fallecimientos y 31 mil 522 infectados por Covid-19, en el día que la Secretaría de Salud pronosticó como el pico de pandemia.

Las autoridades sanitarias indicaron que se contabilizaron mil 906 nuevos casos de contagios, un incremento del 6.4% respecto al día anterior, mientras que el número de decesos en las últimas 24 horas fue de 199.

"En los últimos tres días se ha registrado la mayor carga de casos confirmados" en un periodo de 24 horas, expuso el director de Epidemiología, José Luis Alomía, en la presentación del reporte técnico en el Palacio Nacional.

Añadió que existen 8 mil 48 confirmados activos, es decir, que mantienen el contagio; 20 mil 571 sospechosos, 71 mil 351 negativos en un universo de 123 mil 446 personas estudiadas.

Alomía explicó que en las últimas 24 horas los contagios pasaron de 29 mil 616 a 31 mil 522 y confirmó que las cifras de decesos pasó de los 2 mil 961 del jueves a 3 mil 160 de este viernes, con un aumento de 199 fallecimientos.

Las autoridades tienen información de otros 245 fallecimientos que se encuentran en estudio para determinar si el coronavirus fue la causa de la muerte.

No obstante, las autoridades no realizan pruebas clínicas de contagio, se considera que el número total de personas contagiadas podría ser unas nueve veces superior al reportado.

Alomía recordó que los estados que concentran el mayor número de decesos son, en ese orden, la Ciudad de México, Baja California, Estado de México, Sinaloa y Tabasco.

Precisó que la capital mexicana superó las 700 muertes por coronavirus.

RESPONDEN GATELL Y SHEINBAUM

En la conferencia, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que el Gobierno mexicano "no oculta información", e invitó a los periodistas internacionales "para que vengan a la conferencia" y recordó que el 13 de abril publicaron los lineamientos para el llenado de actas de defunción.

Este viernes, los diarios New York Times, Wall Street Journal y El País pusieron en tela de juicio las cifras oficiales en México de contagio y mortandad, y aseguraron que estas podían ser hasta el triple del número oficial tan sólo en la Ciudad de México.

Ante esta información, López-Gatell dejó en claro que no tiene prejuicio alguno respecto a estos medios, pero aseguró, sin mencionar por su nombre al diario norteamericano The New York Tomes, que este medio tuvo “falta rigor” en sus estándares informativos.

Sostuvo que no cree que haya un interés articulado de estos medios internacionales, pero subrayó que le llamaba la atención que hubiera personajes políticos con intereses en difundir esa información.

También dijo que es importante que una epidemia se maneje de manera técnica “para que los vaivenes políticos” no afecten la información.

A su vez, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que es bienvenido el debate respecto a la información, pero acotó que “el tema es cuando tiene otro objetivo”.

Aclaró que su gobierno está en coordinación con el Gobierno federal y rechazó que se utilice “políticamente la epidemia”.

Sheinbaum aseguró que en la Ciudad de México todos los días se están revisando los casos de contagio.

Indicó que no se puede ser concluyente y que no se ha aplanado la curva en el Valle de Mexico.

Sheinbaum aseguró que las defunciones que ocurren en la capital son reportadas a las autoridades federales y se determina si tienen que ver con coronavirus, pero son determinadas por un comité técnico.

