México llega a las 59 mil 106 muertes por Covid-19

La Secretaría de Salud indicó que México se acerca a las 60 mil muertes por Covid-19 y precisó que, de acuerdo al reporte diario de decesos, el país registra 59 mil 106 muertes y 543 mil 806 casos de contagio.

Desde Palacio Nacional, el director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía Zegarra expuso que hasta este jueves había 82 mil 786 casos sospechosos de Covid-19.

Respecto a la ocupación hospitalaria, dijo el funcionario que hay un 38% de ocupación en todo le país y 33% de ocupación de camas con respirador.

Expuso que los estados con más ocupación de camas para pacientes críticos son: Colima, con 56% de ocupación; Nuevo León, con 53% y, Yucatán, con 45%.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell respondió la crítica del presidente del Consejo Coordinador empresarial, Carlos Salazar Lomelín en cuanto a que el gobierno evadía la responsabilidad de las casi 60 mil muertes al culpar los alimentos con al contenido calórico.

Salazar Lomelín dijo este jueves: “culpar a alguien de la cantidad de muertos que estamos teniendo en la pandemia, definitivamente la culpa no la tienen los productores de alimentos procesados; no la tienen los hábitos de los mexicanos; no la tenemos nadie, y todos podemos de alguna manera trabajar en poder desarrollar esto”.

Por lo que López-Gatell dijo que “no le sorprende que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial diga esto, pues responde a los intereses de la iniciativa privada. Sin embargo, expuso que “la función de un gobierno es proteger el interés público no el privado” y acotó que esto no quiere decir que tenga algo en contra de la iniciativa privada, puntualizó.