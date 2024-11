La CNDH va a una crisis peor: Cecilia Flores reprueba reelección de Rosario Piedra 

Cecilia Flores madre de Alejandro Guadalupe y Marco Antonio, ambos desaparecidos, uno en 2015 y el segundo en 2019 respectivamente, reprobó la designación de Rosario Piedra nuevamente como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Cada vez estamos peor: lamentablemente si ella no pudo hacer nada en cinco años cómo se atreve a reelegirse, si no tuvimos el apoyo nosotras como víctimas; ella (Rosario Piedra) está trabajado de lado de las autoridades y eso no puede suceder; entonces vamos a estar igual o peor”, dijo la madre buscadora de Sonora, Cecilia Flores en entrevista con El Sol de México.

Subrayó que al no ver resultados favorables en la defensa de los derechos humanos desde la Comisión, se tendría que haber dejado el cargo a otra persona.

“Yo diría, si ella no pudo con su cargo cinco años, le hubiera dado la oportunidad a otra persona para que sí hiciera algo por las víctimas”, dijo Cecilia Flores.

La madrugada de hoy 13 de noviembre y en medio de fuertes críticas, el Senado de la República reeligió a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien quedará otros cinco años al frente de la dependencia federal.

Para la madre buscadora la reelección de Rosario Piedra significa otros cinco años más en México de impunidad para las víctimas.

“Lamentamos enormemente que la hayan reelegido y que ella no de la cara a las víctimas; siempre manda un representante o intermediario, yo creo que ella debe darle la cara a las víctimas; recibir a las víctimas”, dijo Cecilia Flores quien expone que los intermediarios “los traen papeleo, tras papeleo”.

La señora consideró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está en una crisis y que con la reelección de Rosario Piedra se agravará más esta situación.

“Está en una crisis, y va encaminada a una crisis más peor”, aseguró la señora Cecilia Flores quien dijo que seguirá en la lucha y en la búsqueda de sus hijos desaparecidos.

Esta mañana la madre buscadora Cecilia Flores acompañó a Adrián LeBarón a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada en donde se pide a la Fiscalía General de la República que investigue la masacre en contra de la comunidad LeBarón como un acto terrorista.