Por error en el proceso, otorgan amparo a asesino de la hija de Nelson Vargas

El Segundo Tribunal Unitario amparó contra el auto de formal prisión a Cándido Ortiz González, mejor conocido como “El Comandante Blanco”, líder de la banda de secuestradores Los Rojos, quien fue responsable del plagio y asesinato de Silvia Vargas, hija de Nelson Vargas, ex titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en septiembre del 2007.

De acuerdo con lo argumentado por el tribunal, Ortiz González no contó con una defensa adecuada, ya que su defensor público no cuenta con una licenciatura en derecho, por lo que tomó la decisión de conceder el amparo.

No obstante, la resolución no implica que Cándido será puesto en libertad, sino que el Cuarto Tribunal Unitario en materia Penal dejará sin efecto la sentencia emitida en el recurso de apelación emitida el pasado 14 de enero de 2020, la cual no fue favorable para “El Comandante blanco”.

Cándido Ortiz fue detenido en 2009 por secuestro, tres años después de la privación de la libertad y asesinado de Silvia Vargas Escalera y ha sido acusado por plagio en 2008.

Esta mañana, en entrevista con Milenio, el padre de la víctima, Nelson Vargas, calificó como imperdonable el actuar de las autoridades y pidió que se revise el amparo y se dé marcha atrás.

“Me da mucha indignación, con este nuevo amparo me dejaron frío porque podría reiniciarse el juicio”, expresó el exfuncionario.

“¿Qué espera la justicia cuando hay tantos antecedentes? No sé que poder tengan para que estén alegando libertad tras 13 años”, declaró.

Asimismo, Vargas mencionó que se debe revisar que el amparo que dio el tribunal tenga total validez y aseguró que seguirá pendiente del caso.