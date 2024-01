FGR identifica segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio

La Fiscalía General de la República (FGR) señala que tiene pruebas de un segundo tirador implicado en el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, y reclamó que un juez federal frenó la investigación al desestimar las pruebas contra este, identificado como Jorge Antonio Sánchez, el cual fue liberado luego de su detención —el 23 de marzo de 1994— por el entonces subdirector operativo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

“El gran acervo de pruebas presentada por la FGR, que implican a Jorge Antonio S, agente del Cisen asignado a cubrir al candidato presidencial, y quien fue liberado en aquellos momentos, en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro G, quien era subdirector operativo en el propio Cisen y fue quien lo rescató en Tijuana”, señala la Fiscalía.

Fuentes al interior de la FGR confirmaron que Genaro G es el exsecretario de seguridad Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por narcotráfico.

A través de un comunicado, la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero, señala que presentó pruebas de la participación del agente del Cisen en el homicidio, como la presencia de sangre de Colosio en su ropa, evidencia de que disparó un arma a través de pruebas de rodizonato y testimonios de personas que lo vieron huir del lugar de los hechos tras el crimen y que niegan que haya ayudado a transportar al candidato después de que lo ultimaron.

Señala también que el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, desestimó las pruebas contra Jorge Antonio Sánchez en una audiencia celebrada hace veinte días, en la que “actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentada por la FGR”.

“El video que testimonió el primer disparo, y al cual el juez le pretende dar valor frente a todo el acervo de pruebas aportadas, estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo, que se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse. Y no existe ningún video dirigido hacia el área donde estaba dicho segundo tirador, motivo por el cual esa prueba no puede favorecer, en modo alguno, al responsable de ese segundo disparo”, señala la Fiscalía.

La FGR señaló que apelará el fallo y que “ confía en que el Poder Judicial Federal actuará con estricto apego a derecho, en consideración de la trascendencia de un delito de tan alta gravedad, como el que se cometió en contra de la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio”.

Hoy, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Colosio y actual alcalde de Monterrey, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador indultar a Mario Aburto Martínez, asesino confeso de su padre y único detenido a la fecha por el caso, además de dejar de utilizarlo con fines políticos.