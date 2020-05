"Todo es absolutamente transparente", López-Gatell niega que México oculte cifras de Covid-19

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, negó que México está ocultando cifras sobre el número de muertos y contagios por Covid-19 en México, tal como lo publicaron medios internacionales como The New York Times, El País y The Wall Street Journal, y afirmó que sus aseveraciones están equivocadas.

Luego de justificar las cifras que ofrece cotidianamente, el funcionario aseguró en un video difundido a través de su cuenta de Twitter que le llama la atención que este viernes 8 de mayo, cuando se espera tener el punto más alto de contagios de Covid-19, “aparecieran de manera casi sincrónica” las notas en la prensa internacional.

Subrayó que le llama la atención la sincronía con la que aparecieron las notas y particularmente dijo que la del The New York Times señala una discrepancia entre los datos del Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno federal, y afirmó que esto “muestra falta de rigor” en la construcción de la nota del diario norteamericano.

CDMX Ssa determina cifra de muertes por Covid-19, asegura Sheinbaum

López-Gatell agregó que estas notas fueron difundidas en México por varios protagonistas que son “individuos ligados a administraciones anteriores, ligados a la industria farmacéutica y de los insumos en general de industria de la salud y algunos cuantos ligados con aspiraciones políticas que ya empiezan a cobrar notoriedad”.

En previa entrevista con Joaquín López-Dóriga para Grupo Fórmula, el funcionario señaló que los datos sobre la pandemia en México son abiertos y que cualquier persona puede hacer análisis al respecto.

“Por supuesto (lo niego rotundamente). Hemos venido explicando continuamente en qué consiste la vigilancia epidemiológica, cuáles son sus propósitos, mecanismos, reglas. Todo esto es absolutamente transparente. Un elemento histórico es que ponemos a disposición del público la base completa de datos (de cifras sobre COVID-19)”, afirmó.

Mensaje sobre las notas publicadas en torno a las cifras de México por la epidemia de #COVID19. pic.twitter.com/ITpTnJvYGJ — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) 8 de mayo de 2020

Previamente, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, se pronunció en el mismo tenor afirmando que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no oculta cifras ni información sobre las cifras de la pandemia en el país.

Los tres diarios coinciden en que el Gobierno federal está ocultando las cifras reales de decesos y casos por la pandemia.

El reporte de The New York Times indica que el número de muertes por Covid-19 en la Ciudad de México podría ser tres veces mayor al informado por la Secretaría de Salud.

A su vez, The Wall Street Journal afirmó que certificados de defunción indican que hay un número mucho mayor de casos de muertes por Covid-19, dado que a muchos pacientes no se les realiza la prueba del coronavirus, incluso si fallecen de complicaciones.

A la información publicada por estos medios internacionales se suman las críticas de los ex secretarios de Salud José Narro, Julio Frenk y Salomón Chertorivski, quienes coinciden que hay falta de claridad en las cifras sobre el coronavirus que presenta diariamente el subsecretario López-Gatell.

Que “cada quien que opine lo que quiera”, respondió el subsecretario a El Sol de México cuando se le mencionó que los exfuncionarios señalan que la conducción de la pandemia no tiene claridad, consistencia, ni es creíble en el manejo de los datos.

“Los respeto mucho, que bueno que opinen, que estén activos, igual que cualquier ciudadano, todo mundo debe de opinar”, agregó.

Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango y Michoacán han integrado un frente opositor a las medidas que López-Gatell ha impulsado desde la Federación, creando sus propias directrices para contener al Covid-19 y que incluso le ha llevado a enfrentarse al gobierno de Jalisco.

“Toda opinión es válida, cuando se trata de opinar hay estilos, hay preferencias. nosotros trabajamos sobre técnica, sobre ciencia, estamos dando un mensaje técnico, pero no quiere decir que la gente puede privarse de opinar, cada quien puede preferir el color rojo, el color azul, a mí me gusta la obra de Siqueiros y hay a quien no le gusta la obra de Siqueiros, si quieren opinar qué bueno que haya pluralidad, hay un país libre, debemos acordarnos siempre de la libertad de expresión y libertad de prensa”, contestó al respecto a este diario.

Con información de Nurit Martínez