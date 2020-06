Es increíble que se quejen de Chumel; incluso AMLO pone apodos: Calderón

La lluvia de críticas no ha cesado respecto al comediante Chumel Torres, algunas a favor y muchas más en su contra, incluso el expresidente Felipe Calderón dio a conocer su postura.

A través de sus redes sociales, Calderón señaló que es increíble que "se quejen de las palabras y el sarcasmo de un comediante" pues asegura que los que lo juzgan son "quienes han ofendido, insultado y agraviado mediáticamente a todos durante década y media".

Además, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de poner apodos a los gobernantes.

Sin embargo, resaltó que lo que no estuvo bien es haber hecho comentarios en contra el hijo del mandatario y Beatriz Gutiérrez Müller, a quien en alguna ocasión llamo "chocoflan". "Entiendo lo del menor de edad y eso estuvo mal".

Entiendo lo del menor de edad y eso estuvo mal. Pero es increíble que se quejen de las palabras y él sarcasmo de un comediante, quienes han ofendido, insultado y agraviado mediáticamente a todos durante década y media. Incluso el propio presidente pone apodos a los gobernados. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) June 20, 2020

El comediante pidió disculpas tras la petición de Müller aunque aseguró que estas iban dirigidas a "una madre enojada", más no al Gobierno. "Al poder nunca le voy a pedir perdón", dijo.

En los últimos días, Chumel Torres se ha visto envuelto en la polémica, luego de que fue invitado a participar en un foro contra el racismo y discriminación, organizado por el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Tras el escándalo, la titular del organismo, Mónica Maccise, así como integrantes de la Asamblea Consultiva Ciudadana presentaron su renuncia.

Asimismo, el escándalo llego a oídos del Presidente, quien aseguró que desconocía la existencia del Conapred y consideró que "es el colmo", que Chumel participara en el foro, "cómo se puede invitar a un personaje racista y clasista a un foro de discriminación, pues es como si a un torturador se le invitara a foro de derechos humanos".

Además, por los comentarios de los que se acusa al "influencer" en redes sociales, HBO anunció la suspensión del programa del comediante.

“En virtud de las recientes alegaciones con respecto a comentarios hechos por Chumel Torres en redes sociales, HBO Latin America ha decidido suspender la transmisión del programa CHUMEL CON CHUMEL TORRES hasta nuevo aviso, mientras realizamos una investigación sobre las mismas”.

Sin embargo, Chumel Torres ha mostrado calma pese a la tormenta, pues aseguró que su equipo de trabajo y él se encuentran bien, incluso presumió estar "echando pizza y chelitas".

"Amigos. Gracias por sus mensajes de apoyo. Estoy echando pizza y chelitas. Ya hablé con mi equipo y estamos todos chingón. (No es chela, es whisky)".

Amigos. Gracias por sus mensajes de apoyo.



Estoy echando pizza y chelitas. Ya hablé con mi equipo y estamos todos chingón.



(No es chela, es whisky). — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) June 20, 2020

Finalmente, el comediante señaló que a pesar de lo que ha vivido no todo ha sido malo pues "me deja 120 por ciento más de vistas en Youtube, 8 mil 300 seguidores más y me deja que el Presidente sabe quien soy y que no le importa la Conapred".

