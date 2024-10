Avanza en comisiones del Senado reforma ferroviaria para revivir trenes de pasajeros

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Comunicaciones y de Estudios legislativos del Senado aprobaron este lunes el dictamen de reforma constitucional al artículo 28, con el que se establecerá eventualmente que el transporte ferroviario de pasajeros en México sea “un área prioritaria para el desarrollo nacional”.

Tras aprobarse el dictamen por unanimidad por los miembros de las tres comisiones, fue remitido a la Mesa Directiva del Senado para su eventual discusión y votación por el Pleno de la Cámara alta.

La enmienda permitirá al Gobierno Federal que otorgue concesiones a empresas privadas, así como asignaciones a estados, municipios y entidades paraestatales para operar los trenes de pasajeros en todo el país.

Política Diputados aprueban reforma ferroviaria que prioriza los trenes de pasajeros

¿Qué dice la reforma ferroviaria?

La reforma la propuso el pasado 5 de febrero el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y fue avalada la semana pasada en la Cámara de Diputados.

Con ella se permitirá que los trenes de pasajeros utilicen las vías ya existentes en el país, sin que esto afecte la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga.

Durante la discusión del documento, la senadora priista Carolina Viggiano llamó a impulsar el uso del tren pero siendo más cuidadosos en el medioambiente y que se abran las oportunidades de inversión a todos los empresarios y sectores.

Te puede interesar: Sheinbaum anuncia inversión para 3 mil kilómetros de trenes de pasajeros tras reforma

“Yo sólo pediría que seamos más cuidadosos con el medio ambiente y el PRI también quiere exigir a los concesionarios que estén obligados a brindar servicio de pasajeros”, pues aseguró que con el Tren Maya no se pudo permitir a la Iniciativa Privada participar en el proyecto, porque no había estudios de factibilidad.

Algunos de los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Comunicaciones y Estudios Legislativos del Senado durante la aprobación del dictamen de la reforma ferroviaria. Foto: Laura Lovera / El Sol de México

Lamentó que aunque se ha dado por inaugurado el Tren Toluca a Ciudad de México, este no se ha concluido, al igual que el Tren Maya. “Yo pediría que le demos un seguimiento para que esto sea lo que la presidenta ha planteado, estaremos muy atentos que se dé con transparencia y con eficiencia para que los mexicanos se puedan ver beneficiados”.

La senadora panista Mayuli Latifa Martínez habló a favor del dictamen para impulsar los trenes en el país y dijo que esto “contribuye a impulsar el desarrollo de México” y, también, el desarrollo social. Aunque comentó que espera que este nuevo gobierno se apegue a la legalidad y a cumplir con todos los permisos necesarios para proyectos de gran calado.

“Necesitamos también que el gobierno tenga los estudios de factibilidad, autorizaciones, proyectos, para saber de manera organizada lo que el país va a hacer; no con ocurrencias, no como (…) el Ten Maya”, donde no hubo estudios ni un proyecto ejecutivo, comentó.

Por su parte la senadora morenista Laura Estrada Mauro dijo que con este proyecto se restaura la autonomía nacional y revierte la privatización impulsada durante el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Agregó que con esta reforma, “se le devuelve al pueblo lo robado, el transporte ferroviario. Un pilar de nuestro desarrollo económico y social y devolverle a donde siempre ha pertenecido, al servicio del pueblo”.