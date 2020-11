AMLO: No necesito ir a las comunidades afectadas a tomarme la foto

Villahermosa, Tabasco.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no necesita ir a las comunidades afectadas a tomarse la foto, ya que eso lo ha hecho toda su vida.

Así respondió a las críticas que comparan lo realizado por otros presidentes que inclusive llegaron a llenar costales de arena en las pasadas contingencias.

“Me he mojado siempre, cómo voy a ir a una colonia para que me tomen una foto entregando despensa. A lo mejor quienes no han hecho eso es lo que hacen. Yo aquí en Tabasco me muevo como pez en el agua, desde mi infancia he ayudado en muchas inundaciones, en tiempos de inundación teníamos que estar de día y de noche ayudando a la gente, sacando gentes”, declaró.

En conferencia de prensa, el mandatario descartó que Tabasco tenga un incremento en su presupuesto para 2021, pese a sufrir dos inundaciones en las últimas semanas y agregó que se ayudará a la entidad desde la Federación.

Indicó que se trabajará para que en próximos años, durante la temporada de lluvias (octubre-noviembre), las presas estén prácticamente vacías y no ocurra lo de ahora.

Asimismo, anunció la creación de una Comisión encargada del manejo de las 4 hidroeléctricas del Alto Grijalva.

Hasta el momento, en Tabasco hay un total de 899 comunidades afectadas, 99 mil 573 viviendas inundadas, 302 mil 498 personas damnificadas y 8 decesos.

El presidente aseguró que habrá apoyo para todos los afectados, pero se entregarán directamente a ellos.

"No se va a entregar nada a organizaciones o líderes. No queremos intermediación porque no queremos corrupción, porque antes lo que les daban no les llegaba a los que necesitaban, se quedaba arriba para beneficio de los dirigentes", expresó.

Indicó que esto no se permitirá "y más que estamos en vísperas de elecciones. Imagínense si se entregan así recursos, se va a echar a perder todo por la politiquera", estableció.

De visita en Tepetitán, en Macuspana, Tabasco. pic.twitter.com/7YgsYWomrg — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 14, 2020

Durante su visita a Tabasco para supervisar las labores de apoyo a la población, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que se está trabajando en la elaboración de un Programa Integral contra Inundaciones en la entidad.

Sin embargo, dijo que aún no puede hablar de un monto de inversión específico.

Resaltó que dicho programa comprenderá de modificaciones en el manejo de las presas, apoyo para la construcción o mejoramiento de viviendas, entre otros aspectos.

También comentó que el próximo martes se llevará a cabo una reunión en Palacio Nacional junto a los gobernadores de Tabasco y Chiapas, entre otras autoridades, para trabajar sobre ese tema y cuando se tenga listo el programa se dará a conocer.

Luego de visitar su natal Tepetitán, Macuspana López Obrador aseguró que se ha empezado a atender a los damnificados por inundaciones en Tabasco y no faltarán recursos para ello.