AMLO pide esperar investigación de la FGR tras video de Héctor Melesio Cuén

Después que la Fiscalía de Sinaloa hizo público un video que muestra el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en una gasolinera, el presidente Andrés Manuel Manuel López Obrador pidió no hacer interpretaciones del mismo y esperar a que se hagan las investigaciones.

“Hay que esperarse, no hay que interpretar”, respondió el presidente a una reportera que lo cuestionó por el video, mientras agregó que existen cuando menos tres versiones más del asesinato de Cuén Ojeda.

López Obrador recordó que existe la versión de Ismael “El Mayo” Zambada, líder fundador del Cártel de Sinaloa detenido desde hace más de 15 días en Estados Unidos, que asegura se iba a reunir con el gobernador del estado, Rubén Rocha, y con Cuén Ojeda antes de ser asesinado. Además, de la versión del chofer de Cuén que asegura les iban a robar la camioneta en la que viajaban.

México Mataron a Héctor Melesio Cuén cuando me secuestraron y no en un asalto, asegura El Mayo Zambada

“Hay cuando menos dos versiones, cuando menos, y está la del video. Bueno, sobre el video hay otra: la declaración del chofer, y luego está la (versión) de la carta del señor Zambada que es distinta", aseveró.

El presidente recalcó, como lo ha venido haciendo desde la semana pasada, que la Fiscalía General de la República (FGR) está investigando el asesinato de Cuén Ojeda y espera que pronto obtenga elementos para conocer lo sucedido en este crimen.

También puedes leer: Revelan video sobre la muerte de Héctor Melesio Cuen, presunto vinculado con El Mayo Zambada

“La Fiscalía de México ya atrajo el caso, va a tener elementos para que sepamos los mexicanos qué fue lo que realmente sucedió. Desde luego esto va a llevar algún tiempo, esperemos que no mucho, que la fiscalía conforme vaya avanzando, si no les perjudiquen la investigación, informe para atajar especulaciones, conjeturas, etc. Entonces esperemos a que se tengan más elementos”.

El presidente también reprochó que con este crimen sus opositores han revivido en redes sociales la tendencia “AMLO narcopresidente” y aprovechó para acusar que es una campaña pagada y se debe saber de dónde proviene el dinero con el que se está financiando.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“¿Quién ‘pompó’? O sea, ¿es de Estados Unidos?, ¿es de una asociación de los bloques de derecha en el mundo? ¿Es de los que no nos quieren? Desde luego potentados, porque cuesta mucho una campaña de esas”, dijo.