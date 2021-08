[Especial] Zúmbale: una de las mejores discotecas para bailar en Cuernavaca

¿Cuál era la mejor disco para bailar en Cuernavaca? es una pregunta que arroja decenas de respuestas en las que se advierte una mezcla de alegría inocultable pero también de nostalgia por una época que quizá, ya no regrese jamás en la Ciudad.

¡Zúmbale! es una de las respuestas que obtiene la pregunta y entonces vienen a la menta los recuerdos, como si apenas el viernes pasado hubiera estado ahí.

Es Fernando, y tiene en su memoria recuerdos vivos de un Cuernavaca que a muchos ya no les tocó conocer, como a sus hijos que hoy tienen edades entre 25 y 28 años de edad.

Zúmbale, me dice, estaba ubicada en Bajada de Chapultepec, número 13, a lado del Taizz, era el lugar ideal para quienes disfrutaban de bailar toda la noche salsa y cumbia.

Un amigo más que se suma a la conversación recuerda que Zúmbale sorprendía con el nivel de los grupos en vivo que presentaba para amenizar toda la noche.

“Los grupos generalmente no eran de aquí, venían de otros lugares y eso causaba en alguna medida una gran expectativa. La música realmente te llamaba a la pista y no parar nunca. Me acuerdo bien”, expresa acompañado de una gran sonrisa.

En el blog expedia.mx encontré con fecha de 2016 una nota titulada La vida nocturna en Cuernavaca que incluyó la siguiente referencia de Zúmbale:

"si lo tuyo, lo tuyo es la música tropical y quieres mover el cuerpo hasta que la noche se acabe, o simplemente disfrutar de unos tragos, no puedes dejar de conocer Zúmbale, una discoteca dedicada a esos ritmos y con un ambiente genial".

Justo así eran las noches en Zúmbale, el espacio con el ambiente adecuado que convocaba a los participantes a no parar nunca de bailar y descubrir así el amanecer.

Era una Cuernavaca, en la que ir a la disco era una tradición prácticamente todos los fines de semana. La decisión más difícil entre los amigos y las parejas, se circunscribía a decidir cuál de esos lugares visitar durante el viernes.

En el mundo del internet me topé con un grupo de Facebook denominado Lo nuevo del viejo Cuernavaca y encontré que apenas el 11 de agosto de 2020, Ramón, uno de sus integrantes lanzó una pregunta similar que también hicimos a quienes disfrutaron a plenitud la vida nocturna en la otrora Ciudad de la Eterna Primavera: ¿Cuáles eran las mejores discos para bailar en los años 80's acá en Cuernavaca (sic)?

Contabilicé 324 comentarios a esa emotiva pregunta y pude confirmar que son decenas quienes añoran la Cuernavaca de antes, esa ciudad que fue un icono para los visitantes extranjeros y sus habitantes locales, quienes podían disfrutar de una noche de diversión con la garantía de que regresarían a sus casas, sin ningún sobresalto.

“Yo viví en Cuernavaca en los 90's y aún alcancé excelente ambiente en Harry's y Zúmbale (sic)”, es la respuesta que dejó Noemí en el muro.

Un usuario más puso de manifiesto sus amplios conocimientos sobre la época dorada de los mejores lugares para disfrutar de una noche de fiesta en la capital morelense y así lo dejó anotado:

“Los q somos 50+ recordaremos Bianco en La Selva, st. Gallen en la esperanza, Taizz por supuesto, Tabasco Charlie’s abajo del mercado y el Charlys en el centro. La época dorada de las discos en Cuerna. Fue una época muy bonita. Cuerna era pequeña y todos nos conocíamos. La clásica era unas chelas abajo del puente en el centro antes de ir a la disco. Ya se lo contaremos a nuestros hijos y nietos (sic)”, rememoró con evidente nostalgia.