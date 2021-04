Zaira Camacho impulsa el crecimiento de las morelenses

Desde hace ocho años, Zaira Victoria Camacho Balcazar, tuvo la oportunidad de montar una consultoría financiera, “Camacho Balcazar S.C.”, empresa que ha integrado por mujeres y hombres, principalmente madres solteras que tienen las ganas y la pasión por salir adelante, brindándoles la oportunidad de crecer profesionalmente y no sólo eso sino también de contar con una carrera como agentes de seguros.

Zaira Victoria Camacho Balcazar es contadora pública de profesión con una maestría en Finanzas; a los 18 años se integró en el rubro bancario, estuvo un año laborando en Santander Serfin, posteriormente recibió una invitación para trabajar en el área de política, en el servicio público donde se desarrollo profesionalmente por más de 11 años.

Sin embargo, las bajas fuentes de empleo y sueldos en Morelos, así como la intención de crecimiento, la llevaron a integrarse al sector asegurador. En esos tiempos, justo cuando era el “boom” del internet le hablaron de Seguros Monterrey para una administración aunque su sorpresa fue que era un tema de seguros.

Derivado de sus años en la vida política conocía a mucha gente, logrando obtener un ranking de muy buenas ventas, lo que ocasionó la compañía, con más 75 años en el mercado nacional, se fijara en ella, en su habilidad para liderar una empresa y un equipo de trabajo.

Su ardua labor y dedicación llevaron a la maestra en Finanzas a ganar diversos premios en la compañía, a raíz de ello y ante las buenas ventas que mantenía, le hicieron la propuesta de montar una Consultoría Financiera, mediante la cual finalmente es integrar a las personas que tengan un perfil y muchas ganas de salir adelante en esto que es una profesión.

¿Qué es un asesor profesional en seguros? Es tener un negocio propio, “Camacho Balcazar S.C.”, incuba el elemento humano, lo entrena para que esas personas puedan sensibilizar y cambiar la vida de otras personas a través de la protección y del ahorro.

Zaira Victoria Camacho Balcazar además entrena y capacita a los interesados para que puedan obtener su cédula profesional “porque cada uno como agentes contamos con ella, ya que es una carrera que se le ofrece a la persona que va a la entrevista independientemente de todos los puestos y nombramientos que haya tenido anteriormente en su vida profesional”.

En la consultoría financiera, “Camacho Balcazar S.C.”, de un cien por ciento, las mujeres ocupan entre un 90 a un 95 por ciento de los espacios, otorgándoles faciliades en toda la extensión de la palabra para desarrollarse profesionalmente. Se han adaptado a los tiempos de sus colaboradoras, en especial comprendiendo que cuando son madres solteras tienen una administración de agenda.

“Empezamos a trabajar ya con el nombramiento “Camacho Balcazar Consultores” el 16 de enero del 2013 y esa parte es donde finalmente la labor de que yo me quede sin trabajo y que sé muchas mujeres, sobre todo madres solteras, se quedan sin empleo por tener que cuidar a sus pequeños o por no tener una guardería, nosotros nos adaptamos a los tiempos para que puedan convivir con sus hijos. En mi consultoría pueden asistir a eventos escolares, los pueden disfrutar, ir, tomar vacaciones porque nosotros aprendimos a tener una administración de agenda como madres solteras”.

La maestra en Finanzas ha logrado consolidar un equipo de trabajo exitoso, humano y consciente de las necesidades de sus clientes, han sido reconocidos con varios premios, han viajado y participado en campañas que lanza la misma compañía de Seguros Monterrey.

“Lo que yo trato siempre con mi equipo de trabajo, porque atrás de mí siempre hay cuatro personas en mi staff que nos hemos ayudado, yo no estoy sola, estoy con esas cuatro personas con unos 30 a 45 personas atrás, para poderlas seguir guiando en su camino, en su negocio, porque finalmente es un negocio el tema asegurador. Tratamos siempre de dejar una pequeña huella en el corazón de cada persona, tratamos que sea lo más cómodo para ellas porque no es fácil tener una venta y sobre todo de seguros, pero sin embargo hay personas que se han dejado ayudar y que han tenido permanencía hasta el día de hoy. Siempre tratamos de dejar una huella en el corazón que nosotros tocamos y que tengan pasión por lo que hacen porque eso también las ha llevado al éxito”.

“Camacho Balcazar S.C.” ha enfrentado grandes retos en el camino, buscando en todo momento gente que se una a su equipo de trabajo sin importar que no tengan la experiencia en ventas sino que cuenten con la pasión por querer salir adelante con un negocio propio, reforzando la consultoría la fuerza de ventas de la compañía, “una compañía con la que estoy agradecida porque le me dado muchísima satisfacciones y también golpes porque no todo es color de rosas pero con la ayuda que siempre me ha brindado Dios, lo tengo presente día a día, es lo que me ha fortalecido y la parte esencial que he tenido en mi vida es mi hijo, que es un pequeño que yo puedo decir como madre es lo más hermoso que tengo en la vida y esos son alicientes para salir adelante. Mi familia y mi negocio”.

La consultoría “Camacho Balcazar S.C.”es una empresa donde trabajan para el desarrollo, entrenamiento y capacitación de fuerzas de ventas de Seguros Monterrey, compañía con más de 75 años en el mercado nacional.