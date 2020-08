Zacualpan de Amilpas se mantiene con un caso confirmado de Covid-19

A pesar de tener sólo un caso activo de Covid-19, en el municipio de Zacualpan de Amilpas continúan con los cercos sanitarios, y las diferentes medidas sanitarias.

El presidente municipal de Zacualpan de Amilpas, Adrián Cázares González señaló que desde hace 20 días las autoridades de salud del estado siguen informando que ese municipio sigue registrando un solo caso activo, por lo que dijo que ha pasado el tiempo que se marca.

Sin embargo, pese a ellos precisaron que en el municipio que él encabeza no se baja la guardia y se continúa trabajando en la instalación de cercos sanitarios en los accesos de la localidad, esto para prevenir que se registren más casos en la localidad.

El edil señaló que estás medidas seguirán en el municipio a pesar de ya no contar con casos activos, ya que seguro que estás acciones han permitido que las cifras de contagio no vayan en aumento como ha pasado en otros municipios de la región.

"Aunque ya no contemos con casos activos de personas con Covid-19, no vamos a bajar guardia, por lo que continuaremos con todas las medidas que hemos implementado, ya que nos han dado resultados al no registrarse más casos de contagios en el municipio", precisó.

Asimismo dijo que continúan con las revisiones en mercados y tianguis para revisar que las personas que salen a las calles lo realicen cumpliendo las medidas sanitarias, como es el uso de cubrebocas, y lavado constante de manos, además de usar alcohol en gel.