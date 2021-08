Zacatepec quita agua a morosos

Debido a que el Sistema de Agua Potable de Zacatepec arrastra un adeudo con la Comisión Federal de Electricidad, el organismo operador se ha visto en la necesidad de clausurar las tomas de aquellas personas que no estén al corriente en sus pagos.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Mauricio Dorantes López, confirmó que en un lapso de 20 meses se pagará la deuda.

Detalló que la morosidad alcanza el 70% y por esa razón ya se comenzó a suspender el servicio a quienes no están al corriente.

Sostuvo que las complicaciones económicas derivadas de la pandemia han generado lo anterior: “La prioridad de las familias era comer, por lo que dejaron de pagar los servicio", expresó.

Agregó: “Ya se hicieron convenios con la CFE, (pero) lamentablemente el recurso no alcanza. Estos convenios no fueron suficientes y no se pudo hacer el pago, y a raíz del conflicto se buscó un acercamiento para hacer un nuevo convenio porque no va a alcanzar el periodo de esta administración y se generó un acercamiento con el presidente electo, José Luis Maya Torres, quien aceptó".

“Ya se estableció una estrategia para que las brigadas salgan a atender el problema de la morosidad, y hacer cortes para hacer presión a los usuarios morosos y en consecuencia se eviten esos cortes".