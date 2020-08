Yo no pongo pretextos: Antonio Villalobos

"De mi boca no escucharán un 'no puedo', ni un 'no me dejan trabajar', voy a seguir trabajando por esta ciudad”, aseguró el presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos al ser abordado por los medios de información sobre un posible golpeteo político al interior de la comuna; lo enterior durante la inauguración de una obra de concreto hidráulico en el poblado de San Lorenzo Chamilpa, al norte de la ciudad. Y reconoció que para el futuro proceso electoral se debe pensar en candados que eviten que el recurso del municipio termine en campañas políticas.

Asimismo, dijo que si afuera se percibe así, no contestará nada que tengan que ver con el orden jurídico ni tampoco de golpeteos políticos; "de los inspectores, que ellos respondan por lo que hicieron, yo no voy a proteger a nadie; y qué bueno que la Fiscalía esté trabajando en ello y que apoye lo que estamos haciendo en el combate a la corrupción”.

Reconoció que en el mismo Ayuntamiento se ha cambiado a gente por presuntos actos de corrupción que negó se vayan a tolerar en su administración.

Dejó en claro que aún cuando el proceso electoral se acerque, el trabajo en la capital no se detendrá, tanto en obra pública como en la reactivación económica; “estamos en tiempo, y sobre el tiempo vamos a seguir trabajando”.

Exigió que el dinero destinado de la federación se quede en Cuernavaca, "ver que se tengan candados, que la obra pública se realice con empresas locales y la proveeduría también para dar certeza de que se reactivará la economía de la ciudad”.

Villalobos Adán confirmó que de los mil 300 millones de pesos que le son asignados anualmente como presupuesto a Cuernavaca, 800 millones se van al área de recursos humanos, es decir, al pago de salarios de los más de cuatro mil empleados, entre personal sindicalizado, de base, confianza y eventuales, por lo que advirtió que será la misma ciudadanía quien dé su opinión sobre si el recurso debe invertirse en el aparato gubernamental o en obra pública.

“Es de las decisiones más difíciles, pero la ciudadanía debe comenzar a decidir a través de sus autoridades si seguimos pagando la maquinaria gubernamental o tomamos la decisión de darle prosperidad a Cuernavaca, esos son los temas más difíciles”.

El Ayuntamiento invierte el 65 por ciento de su presupuesto al pago de nómina, el 29 por ciento a gasto corriente traduciéndose en 390 millones de pesos, y otros 115 millones de pesos por créditos bancarios asumidos por anteriores administraciones.

“La pandemia nos hizo voltear a ver que estamos gastando 800 millones de pesos en Recursos Humanos, estamos deteniendo el crecimiento de la ciudad y la pandemia también nos mostró que podemos trabajar con el 50 por ciento del personal; vemos que en otros municipios se construyen puentes peatonales, alumbrado público nuevo vemos parques nuevos, áreas nuevas, un crecimiento exponencial y Cuernavaca rezagada”.

Suscríbete GRATIS al Newsletter de El Sol de Cuernavaca

¡Ahora más cerca de ti! 😃

Disfruta de nuestro contenido y recíbelo hasta la puerta de tu casa📰🏡



‼Aprovecha hoy nuestra promoción en suscripción anual ‼

📲777 314 21 22 / 3142733

💻publicidad@elsoldecuernavaca.com.mx

Da clic aquí ➡️ https://t.co/meUAVrdlzK pic.twitter.com/XMcLURqrb5 — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) August 5, 2020