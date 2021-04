Yndira Sandoval lucha por la defensa de los derechos humanos

Su camino y sus ideales vienen marcados desde que su nombre, considera Yndira Sandoval Sánchez, feminista, defensora de derechos humanos, fundadora de Las Constituyentes MX.

Es la segunda de tres hijos de un matrimonio morelense, profesores normalistas, “mi madre es de Ayala, mi padre de Tepalcingo, incluso mi nombre habla de mi Yndira fue una de las primeras ministras de su país en la India, hija de Mahatma Gandhi, mi hermana se llama Gandhi , mi hermano se llama Sandino como el revolucionario nicaragüense, desde muy pequeña estuve mucho muy politizada creo que siempre”.

De tierras genuinamente zapatistas, Yndira Sandoval dijo que sus raíces están en Anenecuilco, con un arraigo muy importante en el tema de de la tenencia de la tierra por la soberanía alimentaria, por la libertad, “entonces mis cauces y siempre mi conciencia fue muy cercana a lo social, pero había algo permanente que me hacía cuestionarme porque era distinto el tema de los hombres con las mujeres”.

“Rojilla desde chiquilla”, así se define la defensora de derechos humanos, y quien señala que tiene claro que la conciencia de clases y la conciencia de género no vienen en paquete, “siempre habrá que tener mucha claridad de las condiciones diferentes 3economicamente, pero también socialmente, tengo muy claro que la igualdad es política pero la equidad es social y eso desde la primaria, en la secundaria, permanente me distinguí como una líder estudiantil , desde jefa de grupo hasta ser representante del comité de alumnos en la secundaria”.

Yndira Sandoval recuerda que su primer toma de tribuna fue en la secundaria en la entrega de certificados, se graduó en el 2000 y los denominaron la “generación milenio”, por lo que en un acto de defender la democracia y las decisiones colectivas, solicito que no se liberaran los certificados hasta que les ofrecieran una disculpa pública.

Estudio la carrera de antropología social en la que considera es una incubadora de conciencias críticas la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y confiesa tener una deuda personal porque no pudo titularse como antropóloga social , por azares del destino se título en ciencias políticas y administración pública.

Siempre me he asumido como defensora de derechos humanos, mi experiencia ha sido en distintas facetas, he sido funcionaria publica he estado a cargo del Centro Histórico de la Ciudad de México, he sido representante de la jefatura de gobierno en la delegación Tlalpan, hoy alcaldía; fui directora de las 16 unidades de atención Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México , hoy ya secretaría”, dijo.

Estuvo a su cargo la política pública de más de la mitad de la población de la capital del país, situación que considera fue un voto de confianza a su capacidad, y le cuesta reconocer que hubo arrojo contra el adultocentrismo, “yo asumí esa dirección con 27 años, y era como ser la más chiquita del instituto, pero tenía claro el argumento, tener claro el proyecto, tener claro la visión, y hasta el día de hoy puedo decir que mi papel, mi paso por esa responsabilidad no fue vergonzante , hicimos contribuciones importantes”.

Sandoval Sánchez fue militante entre 13 y 14 años del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue coordinadora feminista de la Internacional Socialista para el Comité de América y el Caribe en dos períodos consecutivos; como militante ocupo la Subsecreataría Nacional de Jóvenes

En 2012 fue candidata al Senado de la República, sufriendo todo tió de violencia política por razones de género, en ese tiempo no existían las tipificaciones, se defendió pero al final fue sustituida de forma arbitraria, violando sus derechos.

En 2016 fundó Las Constituyentes MX, realizaron un permanente trabajo de incidencia política, “esto significa meternos a las reglas al tablero a la leyes, donde hay que modificar lo necesario porque no toda la participación política se hace desde los partidos, ni toda la participación ciudadana se hace votando, entonces me dedico a la construcción de proyectos ciudadanos, politizar a las mujeres porque somos la mayoría de la población, somos la mayoría de la lista nominal, la mayoría de las que votamos pero no la mayoría politizada, y no estamos politizadas porque la propia precarización de nuestras vidas nos impide que le pongamos, tiempo , disposición y autonomía a nuestra vida política como ciudadanas y como sujetas de derecho”.

Entre los alcances y logros de las Constituyentes MX se encuentra la versión feminista de la Constitución, han realizado 12 versiones de la Ley de Bolsillo contra la Violencia; impulsaron la iniciativa 3 de 3 contra la Violencia, la cual hoy es requisito obligatorio para que ninguna personas que aspire a una candidatura sea deudor de pensión alimenticia, no sea agresor, no sea un acosador.