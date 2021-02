Agustín Alonso busca candidatura por la diputación local

El presidente municipal de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez anunció que será a partir del próximo 5 de marzo cuando pida licencia para contender a la diputación local por el 12° Distrito, por lo que en su lugar quedará al frente César Torres González, secretario municipal.

El edil refirió que ya está en puerta el proceso electoral, por lo que ha dialogado con diferentes partidos, sin embargo, hasta el momento no tiene determinado con cuál se irá, dijo que ya hay pláticas avanzadas con Nueva Alianza, pero se le han abierto puertas con diferentes partidos políticos, como son PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, entre otros.

"Tengo que agradecerles muchísimo con los partidos que he podido hablar, ya que pude hablar con el PRI, PAN, PRD Movimiento Ciudadano, con el mismo Morena, el Partido Verde, con muchos partidos pudimos hablar, sin en cambio las condiciones, están por un partido que no es nuevo, pero al final de cuentas no son los partidos quienes hacen mal o bien las cosas, son las personas", precisó.

Agregó que se tiene grandes avances en las pláticas con el partido Nueva Alianza, aunque resaltó que hasta el momento no se ha definido por cuál partido se irá, sin embargo, puntualizó que se debe reforzar el trabajo y reforzar la trayectoria para que el día de la votación la gente con convicción, seguridad más allá del partido vote por la persona.

Alonso Gutiérrez manifestó que al buscar la candidatura por la diputación del 12° Distrito, por lo que debería solicitar licencia por lo que se espera que sea a partir del 5 de marzo que se inicie y en su lugar quede el actual secretario municipal César Torres González, quien es su suplente y quedará a partir de la fecha antes mencionada.