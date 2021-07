Ya llegó la tercera ola Covid-19 a Morelos

En Morelos, al igual que a nivel nacional, la tercera ola de contagios de Covid-19 ya inició, aceptan autoridades; aunque aclaran que la entidad continúa en una zona de seguridad que le permite mantenerse en semáforo verde, pues los casos que van en aumento no se han agravado lo que no pone en riesgo el sistema hospitalario. Sin embargo, especialistas en salud pública refieren que en este momento Morelos debería estar en un semáforo amarillo debido al número de casos.

Tanto autoridades como investigadores integrantes de la Academia de Ciencias de Morelos (AcMor), coinciden en que de los diez indicadores, dos o tres están favoreciendo a que el semáforo verde continúe, es el caso del porcentaje de hospitalizaciones, y la mortalidad.

“La semaforización se basa en indicadores, el principal es hospitalizaciones, mortalidad y casos positivos, los dos primeros no han aumentado. Sin embargo, a manera personal considero que al menos deberíamos estar en amarillo y poner algunas restricciones para las vacaciones de verano. A diferencia del año pasado en este mismo periodo no es la misma intensidad, no es lo mismo casos leves o moderados ambulatorios a riesgo de saturación hospitalaria”, explicó la investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), e integrante del Comité Municipal de Contingencia Covid-19, Ana Isabel Burguete García.

El 60 por ciento de la población en Morelos ya tiene anticuerpos

El investigador en Antropología del INSP e integrante de la AcMor, Emanuel Orozco Núñez, refirió que un factor que ayuda a que no se registre un mayor número de contagios o casos graves es porque “por lo menos un 60 por ciento de la población en Morelos ya tiene anticuerpos, pueden ser de dos formas una o ya tuvieron el virus, o ya están vacunadas, y eso nos da un periodo de protección”.

En esto coincide el doctor Daniel Madrid González, director general de Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Salud, pero puntualiza que esto no impide que la población pueda infectarse nuevamente si las medidas se relajan o asumen un comportamiento de “una falsa seguridad”, trayendo como consecuencia una tercera ola, la cual ya comenzó.

“Existe una curva epidémica que marca en algunos países un ascenso continuo, como ocurre en el nuestro. En el caso de Morelos el pico epidémico dura por lo menos un mes, un mes en el ascenso y un mes en el descenso, tenemos mesetas en las que tenemos una zona de seguridad, parcial porque la tasa de ataque es baja cuando no ha habido muchos contagios. Estos picos los vamos a seguir viendo este año y el que viene”.

En lo que va de la pandemia la entidad ha tenido dos picos máximos: “Estamos entrando al tercero o llamada oleada, ya la teníamos contemplada en base a nuestro modelo”, que se va modificando de acuerdo con las personas que resultan susceptibles a enfermarse o que ya perdieron los anticuerpos que habían adquirido, ya sea por la vacuna o por haberse infectado antes.





La llegada de variantes al estado también está contribuyendo al aumento en los casos, además de que el año pasado el semáforo contemplada cuatro indicadores, “lo que permitió que las personas se resguardaran en casa y no saturaran los hospitales”, y luego subió a 10, algunos miden el avance de manera preventiva y otros la tardía.

“Se preguntarán oye, pero si hace un año estábamos con poquitos casos en semáforo rojo porqué ahora tenemos más casos y estamos en otro color, y eso se explica precisamente por eso, porque conforme vaya pasando el tiempo se convierta en endémica como el Dengue, Zika o Chikunguña, que ya no ponen en riesgo la capacidad del sistema para atender a la población”.

La tasa de ataque es la que mayor crecimiento ha tenido en el último mes “sabemos que avanzara más porque llegan más variantes como es la Delta que tiene tres modificaciones en su estructura, y Delta Plus, el cual tiene cuatro modificaciones, sabemos que causan más infecciones, pero no se agravan tanto”.

Dijo que no existe una fecha específica para que Morelos cambie a un color distinto al verde, ya que depende del aumento de los casos.