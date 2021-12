Xoxocotla cerrará año con problemas financieros

El Consejo Municipal Indígena de Xoxocotla no podrá cubrir el pago del aguinaldo a los trabajadores, reconoció el titular, Leonel Zeferino Díaz, a unos días de concluir su periodo, aunque espera no dejar deudas y demandas laborales al presidente electo, Benjamín López Palacio.

Hasta hace unas semanas, en este nuevo municipio indígena había dos presidentes electos, pero la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Estatal Electoral, resolvieron a favor de Benjamín López Palacio como edil electo avalado en la asamblea general de octubre.

“No estoy ocultando nada, ni ocultaré nada, esta administración ha sido transparente”, manifestó Zeferino Díaz al reconocer que no fue nada fácil, pues siempre hubo conflictos sociales, grupos antagónicos que lo confrontaron los tres años de este mandato.

“Tenemos que demostrar a las próximas generaciones el realce que tiene esta comunidad, nosotros hicimos lo mejor y les demostramos a la ciudadanía que sí se puede; logramos muchas obras para nuestro municipio y me faltó concluir el boulevard con el alumbrado público, pero no hubo recursos suficientes”.

De la más reciente manifestación de los trabajadores que bloquearon la carretera, reconoce que le faltó tener mejor comunicación con ellos: “Hubo un malentendido, ya que exigieron el pago de una quincena que no estaba vencida, pedían su aguinaldo y no sé qué cosas más. Platicamos con ellos y les dijimos que tuvieran paciencia porque no es nada fácil, necesitamos recursos propios del municipio para poder sacar adelante los aguinaldos y en esa parte les pedí que me comprendiera y tenemos la esperanza de sacar adelante todo esto”.

Dijo que están en espera de que les lleguen las participaciones para "hacerles llegar su respectiva quincena a cada trabajador, es algo que ya tenemos platicado con ellos, se les van a cubrir y posiblemente no alcance para el pago de los aguinaldos".

El gasto corriente de Xoxocotla es de más de 1.2 MDP

Plantea que como municipio de nueva creación el presupuesto que tiene apenas alcanza para cubrir el gasto corriente, pues entre el pago de nómina, gasolinas, servicios, renta, material y equipo, quincenalmente erogan aproximadamente 600 mil pesos, por lo que cada mes deben contar por lo menos con un millón 200 mil pesos, dijo en torno a que empezaron de cero, no tenían ni camionetas y se compraron tres o cuatro para sacar adelante los trabajos que requiere la comunidad.





