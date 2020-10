Vuelven los demonios a Morelos

Para la clase política actual son casi demonios, pero ahora tienen su partido político y han vuelto para buscar el voto ciudadano en las elecciones del 2021, después de haber sido perseguidos y acusados por el gobierno y la actual legislatura, son los exdiputados, Carlos Alaniz, Enrique Laffite Bretón, Julio Espín Navarrete, Edwin Brito, Silvia Irra, Anacleto Pedraza, agrupados bajo el membrete de Morelos Progresa.

Después de presentar su partido nuevo, quienes integraron la pasada legislatura, negaron que “Morelos Progresa” sea propiedad de Graco Ramírez o Rodrigo Gayosso con quienes estuvieron aliados para avalar todo lo que pidió el ex gobernador perredista. José Manuel Tablas Pimentel, a nombre de sus compañeros de legislatura y de partido, presumió que todas las acusaciones en su contra como pensiones doradas para sus esposas y familiares, incluso desvíos de recursos son solo juicios de valor que no se les ha podido comprobar porque son señalamientos mediáticos; el ex diputado local de la 53 legislatura, acusó que se trata de una percepción de la gente por todo lo que se ha dicho de ellos, sobre todo cuando formaban el bloque perredista en el congreso local, si hicieron las cosas mal, los actuales lo están haciendo peor.

Quiénes hoy están formando parte de “Morelos Progresa”, señaló son hombres y mujeres que en verdad quieren a México, y hoy están dispuestos a reconocer que lo que han hecho todos en la clase política en la entidad, desde actores, partidos, incluso la sociedad no ha sido suficiente para construir el Morelos que todos quieren y anhelan.

Y por ello “en esa misma problemática en donde todos son responsables, también todos tenemos una parte de solución, que solo basta que nos pongamos de acuerdo y que en generosidad con democracia y participación fraterna sin discusión, basada en el profundo respeto podamos construir el Morelos que todos necesitamos”.

En su opinión que los ex diputados como Carlos Alaniz, Enrique Laffite Bretón, Julio Espín Navarrete, Edwin Brito, Silvia Irra, Anacleto Pedraza y otros no han dejado de trabajar en todo este tiempo en su territorio y sus distritos, escuchando las necesidades ciudadanas y que hoy se han agudizado “porque si bien es cierto, que recibimos hace dos años cuando la gente llevo a votar a la urna, llegó con profundo enojo y decepción con la clase política y sus partidos, hoy a dos años de distancia esa misma ciudadanía y hoy se encuentra decepcionada, porque llevó al triunfo a quién no lo merecía, y muchas veces a quién ni siquiera conocía”.

Por ello, propuso que la gente replantee sus objetivos y ante este nuevo escenario analice la situación, la demanda de los morelenses y la deuda histórica que todavía sigue pendiente con las personas.

Las versiones y señalamientos como ex diputados aliados con Graco Ramírez cuando estuvo el frente del ejecutivo, aseveró las respeta pero es fácil hacer juicios de la gente; porque está seguro que formaron parte de una de las legislaturas más productivas del estado, y aunque en su momento todo se criticaba y todo se descalificada pero hoy la situación si antes era preocupante –por tener una legislatura cómplice- hoy es decepcionante y lamentable, “este no es el partido ni de Graco ni de Gayosso pero vamos todos a una reflexión, veamos a que le estamos dando importancia y en que estamos basando nuestro juicio”.

A pesar de todo, confió a nombre de sus compañeros del nuevo partido que en “Morelos Progresa” solo verán mujeres y hombres que aman a Morelos para vivir y por construir un mejor Morelos.







La información más relevante CADA mañana. Suscríbete GRATIS al Newsletter de El Sol de Cuernavaca