Vuelven los bloqueos por falta de agua al centro de Cuernavaca

La tarde de este martes vecinos de la colonias Centro y Victoria de Cuernavaca cerraron la Avenida Morelos a la altura de una terminal de autobuses en protesta por la falta de agua. Los colonos reclamaron que no les llega el vital líquido desde hace tres semanas y no están dispuestos a esperar más porque ante la falta de agua y el calor que se registra actualmente exponen su salud, comentó la señora Leticiam vecina de la zona centro de Cuernavaca.

Unidades del transporte público y automovilistas se vieron afectados por el bloqueo de la avenida, viéndose en la necesidad de utilizar vías alternas para evitar quedar atrapados en medio del tráfico.

"Se supone que es un día sí y uno no, pero no es verdad, ya no nos toca agua a nosotros y ya queremos una solución definitiva", señaló Leticia.

Cerca de 20 minutos después de iniciar el bloqueo arribó a la zona de la protesta Joel Lagunas, supervisor del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), para dialogar con los manifestantes, pero lejos de calmar la situación la charla aumentó el enojo de los colonos afectados.

Los vecinos cuestionaron en varias ocasiones al servidor público sobre el motivo por el que el tandeo no se realiza como lo establecieron. La respuesta de Joel Lagunas fue que bajó el caudal del agua y ellos no tienen manera de resolver dicha situación.

Los manifestantes y el funcionario hablaron por más de 40 minutos hasta que Joel llamó al personal de mantenimiento del SAPAC para que abastecieran el vital líquido a los afectados, sin embargo los colonos advirtieron que no liberarían la avenida hasta que comprobarán que les llegó el agua a sus llaves.

Esta tarde vecinos de la colonia Centro de Cuernavaca y Victoria cerraron la Avenida Morelos a la altura de la terminal de autobuses Estrella Blanca.

Denuncian que no tienen agua desde hace ya tres semanas, comentó la señora Leticia.

🎥Valeria Díaz https://t.co/YWFP5iTckX pic.twitter.com/mRP4TBZeI2 — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) June 28, 2023

"Nos vamos a quedar aquí ya muchas veces nos dicen lo mismo, nos avientan agua sólo unas horas y quedamos igual, eso ya no puede pasar", expresó Gladys, otra de las vecinas afectadas.

Agregó que incluso la poca agua que cayó a su domicilio estaba sucia, además de que no les aplicaban el descuento que habían acordado con el SAPAC luego de estar algunos días sin agua meses atrás.

Los manifestantes estiman que son más de 200 las familias que no tienen un abastecimiento adecuado de agua e incluso serían más los afectados porque no contemplan a los negocios que están en la zona.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube