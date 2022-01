Vuelven docentes a las calles

Este lunes maestros provenientes de diferentes municipios iniciarán una seria de manifestaciones con las que buscan garantizar el pago de los adeudos que sostienen con el Instituto de Educación Básica del Estado (IEBEM), en donde se plantaran y tomarán las instalaciones desde muy temprano hora, advirtieron por medio de redes sociales en donde ha convocado desde este fin de semana para que los docentes se sumen a las protestas.

El vocero de la Coalición de Trabajadores de la Educación en Morelos, Yossmin Castillo Castrejón, confirmó que antes de las 9:00 horas se prevé el arribo de decenas de docentes en el IEBEM en donde buscarán obtener una respuesta favorable a sus demandas, de lo contrario estarán cerrando calles principales en la ciudad.

“Compañeros cordialmente invitados a la toma del IEBEM este lunes 10 de enero 2022 a las 9:00, traer megáfonos, cartulinas, YA QUE NO CUMPLIÓ CON SU PALABRA el Director General del IEBEM y nosotros estuvimos esperando desde el 31 de Diciembre 2021 y está semana cómo se comprometió, pueden acudir todos los de nuevo ingreso que no les han pagado su salario, así como los compañeros de rúbricas que les adeudan también desde la quincena del 16 de agosto a la fecha y no les han entregado su nombramiento de PRÓRROGA de Rúbricas, ATPs de promoción, Misiones culturales, PEI,PRONI, Telesecundarias, Nuevo ingreso que les robaron la quincena 24 si su nombramiento termina hasta el 31 de Diciembre 2021, ETC (sic)”.

Castillo Castrejón sostuvo que son 541 maestros contratos bajo el esquema de rúbricas; 41 de nuevo ingreso que no han cobrado desde el 16 de agosto de 2021; 60 más “que no les pagaron su quincena 24 que, porque no tienen 6 meses un día trabajando”, directivos, Asesores Técnicos Pedagógicos, (ATPs), promoción horizontal, Misiones Culturales, Programa Nacional de Inglés (PRONI), de telesecundarias, del Proyecto Educativo Institucional (PEI), son los afectados.

Entre los afectados, explicó, suman alrededor de cinco millones de pesos, los cuales quedaron de ser cubiertos el pasado 31 de diciembre, lo cual no ocurrió por lo que los trabajadores de la educación han decidido retomar las acciones de presión social.

“Los acuerdos son que primero el IEBEM, si no hay respuesta favorable, vamos a bloquear la calle Galeana del centro hasta que nos den respuesta favorable”, advirtió.

Por su parte, el IEBEM emitió un comunicado de prensa en el que informó sobre el pago a los docentes contratados por “Horas Adicionales” o rúbricas que fueron evaluados, a más tardar el 20 de enero de este 2022.

“Gracias a las gestiones ante las autoridades federales y el trabajo interinstitucional coordinado, el pago de los trabajadores con horas adicionales evaluados será entregado vía depósito a través de una nómina extraordinaria a más tardar el próximo 20 de enero de 2022. Los nombramientos correspondientes, con efectos retroactivos al 16 de agosto 2021, serán enviados por los niveles educativos a través de correo electrónico a las y los beneficiarios a partir de la próxima semana”.