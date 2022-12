Voy contra 15 diputados, he podido contra más: Cuauhtémoc Blanco

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo retó a los legisladores locales, al prometerles ganar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional contra el presupuesto aprobado para el año 2023: “aquí estoy; he podido contra más y no voy a permitir que un bloque de 15 diputados se salgan con la suya”, enfatizó.

En entrevista, Blanco Bravo dijo que la entrega de los dictámenes de la Ley de Ingreso y el Presupuesto de Egresos del Gobierno estatal serán revisados y posteriormente publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.

Dentro del reclamo del Gobernador a los 15 integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura local, dijo lo siguiente: “lo que hemos estado haciendo, es tener todo planeado”, para poder redactar adecuadamente la controversia constitucional y llevarla a la SCJN.

¿Habían visto o planteado varios escenarios?

"Sí, nosotros lo tenemos ya planeado, porque ya sabíamos que se querían salir con la suya los 15 diputados, pero no lo vamos a permitir. Como te digo, no se vale que algunos municipios no les toque nada, es una falta de respeto", contestó.

¿Será una lucha muy dura de uno contra 15 diputados?

“He podido contra más, vamos con todo, no los vamos a dejar ganar”, afirmó Blanco Bravo y agregó: “Yo siempre he tenido ese carácter, sacar adelante cosas muy importantes... fuimos a buscar a los diputados, no quisieron entonces hay que trabajar bien esa controversia y esperar, hay que darle tiempo al tiempo”.

Los puntos a controvertir por parte del Poder Ejecutivo son la eliminación de la libre transferencia a discreción y la exclusión de municipios para realizar obra pública, la cual está entregada de forma “poco equitativa”.

Blanco Bravo descarta intervenir dentro de Morena

Posteriormente el Gobernador descartó inmiscuirse en la vida interna del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al acusar al coordinador de la oficina de proyectos de la Presidencia de la República, Rabindranath Salazar Solorio, de ser un factor de división entre los integrantes de la bancada legislativa.

“Ahí yo no me muevo, ahí le toca a todos los consejeros, la gente que es de Morena, al mismo presidente Mario Delgado. Que vean lo que están haciendo la gente de Morena... realmente no están ellos con la Cuarta Transformación como dice el presidente... cada quien sabe qué intereses políticos tiene”, señaló







