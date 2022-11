Violencia no es generalizada contra la población de Cuernavaca: José Luis Urióstegui

Por la noche del 19 de noviembre en la colonia Cantarranas del municipio de Cuernavaca, un hombre fue privado de la vida. Algunas versiones informaron que el hecho se debió a un intento de asalto después de que el occiso retiró dinero en efectivo de un cajero automático en una zona cercana al lugar.

Pese a esta versión, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado señaló que, de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), el hombre iba saliendo del cajero automático y dos sujetos en una motocicleta accionaron su arma de fuego contra él, sin mencionar que fuera un intento de asalto.

"La información que me dieron es que esta persona sale del cajero y dos personas en una moto, pasan y le disparan, así es como me lo plantean, no se refirieron a la existencia de un robo", explicó el munícipe.

Reconoció que pudo ser un ataque directo, sin embargo, las investigaciones salen de su campo de acción, por lo que le corresponderá a las autoridades competentes determinar el motivo por el cual fue privado de la vida.

El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para que durante este fin de semana largo, los visitantes se sientan tranquilos, ya que los ataques no se han presentado a la población en general, sumando a los planes de acción y prevención, los patrullajes de la Guardia Nacional, así como del Ejército Mexicano y la policía municipal y estatal.

"Hay vigilancia, sin embargo no siempre se pueden prevenir y evitar acciones como la de ayer", explicó Urióstegui Salgado.

Asimismo, mencionó que en los lugares donde más se han presentado esta clase de delitos es al norte de la ciudad.

Cabe mencionar que en días anteriores la titular de la Seprac, Alicia Vázquez Luna señaló que para hacerle frente al Buen Fin y al fin de semana largo, se reforzaría y se contaría con más de 300 elementos policiacos para garantizar la seguridad de la población.







