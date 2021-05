Hombres también sufren violencia

En lo que va de la administración en Cuautla, 10 hombres han solicitado la orientación y apoyo a la Instancia de la Mujer por violencia en su contra, informó Secia Lizbeth Clara Palomares, titular del área.

Tan solo en este año, son dos los hombres que han acudido a la Instancia de la Mujer a solicitar apoyo, no obstante, dijo, el hecho de que no haya denuncias por parte del sector masculino no quiere decir que no haya violencia dirigida hacia este sector de la población.

“Si hay que reconocer que las dependencias dan prioridad en atención a las mujeres, por que son más vulnerables a ser víctimas de agresiones en su contra, pero también hay que informar que hay espacios para que los hombres puedan recibir atención y orientación”.

Clara Palomares dijo que la Instancia de la Mujer está abierta a cualquier tipo de personas no importando género o preferencia sexual.

“En esta administración municipal se brinda atención de manera incluyentes, salvaguardando los derechos de los ciudadanos”.

En ese sentido, la directora de la Instancia de la Mujer invitó a los hombres que son víctimas de violencia para que acudan a solicitar información y de ser necesario atención, orientación o canalización a las diversas dependencias que atienden este tipo de casos.