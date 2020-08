Vigilarán la designación de magistrados

"Responsabilizamos a los diputados, al Congreso, de la mala administración de justicia que existe en estado de Morelos, porque ellos son los culpables, porque ellos nombraron a esta gente, cuando carecían de honorabilidad, a los que se fueron, a los que estaban y a los que están, a todos", afirmó Juan Juárez Rivas, presidente del Colegio Morelense de Abogados, por ello anunció que van a estar vigilantes de que se cumpla la ley en el proceso de selección de magistrados.

Cuestionado sobre su apreciación del proceso de selección de los magistrados que se está preparando, señaló que los requisitos para ser elegido son: "experiencia, trayectoria en la carrera judicial, pero un requisito sine qua non para nombrar a una persona es honorabilidad, una moral y una ética debidamente probada y todos nosotros sabemos quiénes públicamente tienen mala fama para desempeñar una función", sentenció.

Ante las malas prácticas del pasado exhibidas por los legisladores en estos procesos y lo que ya se rumora de los actuales diputados en la próxima designación, el abogado Juárez Rivas adelantó: "Nosotros como Colegio Morelense de Abogados vamos a estar muy pendientes en el nombramiento de esa gente y responsabilizamos a los diputados, al Congreso del estado de la mala administración de justicia que existe en estado de Morelos porque ellos son los culpables porque ellos nombraron a esta gente, cuando carecían de honorabilidad", recalcó.

Señaló que "Todo mundo se queja de que en Morelos no hay justicia, que la justicia se vende al mejor postor y eso debe de acabarse", sin embargo apuntó "Pero los diputados ya están pensando en poner a su tío a su primo, a su marido a su hermano a su hijo, pero no a personas honorables, hay muchos jóvenes que se han preparado y que pudieran desempeñar un buen papel, pero esos como no tienen padrinos, jamás van a llegar, jamás podrán ser magistrados".

Los abogados vamos a estar vigilantes para que se cumpla la ley, que se elija verdaderamente a los mejores"Juan Juárez Rivas presidente del Colegio de Abogados