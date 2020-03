Vigilan a familia de paciente con coronavirus

El presidente municipal de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez informó que luego de darse a conocer que uno de los casos confirmados de Covid-19 tiene familia en esta localidad, se ha determinado implementar acciones de vigilancia para evitar un contagio mayor.

Hasta la mañana de este miércoles en el estado de Morelos se tienen confirmados dos casos d personas contagiadas por el Covid-19, de ella una tiene domicilio en el municipio de Yautepec, y aunque actualmente está en observación en Cuernavaca, se decidió reforzar las medidas de seguridad con su familia.

Alonso Gutiérrez informó que fue asignada una patrulla para que haga marca personal a la familia del paciente contagiado con el Covid-19, a fin de que no salgan de su casa y evitar con ellos posibles contagios.

"Se pidió a la policía que estuviera una patrulla ahí, para no permitir salir, es algo que a lo mejor está mal tomado, pero es una decisión acertada, porque en esa colonia, si sale la familia hacer sus actividades al mercado o centros, donde la gente se va a surtir y hay más de cinco mil personas", declaró.

El edil dijo que se tomó esta decisión debido a que México ya está en la fase 2 en donde el contagio ya no es de personas que viajaron al extranjero, sino ya es contagio local.

Dijo que será la autoridad quien se encargue de acercar a la familia lo que ellos requieran de alimentos, agua, u otros objetos.

"Prefiero hacer un acto a lo mejor de autoridad en donde no se deje salir a la gente; si necesitan algo les dije que el ayuntamiento con mucho gusto les puede llevar comida, líquidos, medicina, pañales, ya que hay un bebé de tres meses y así no salgan y nos ayuden a no ser un foco de infección".

Hasta el momento, ningún integrante de la familia ha reportado síntomas del coronavirus, no obstante, cada tres o cuatro veces al día se están monitoreando.

Por el momento, el edil informó que se seguirán dando a conocer las medidas de higiene que toda población debe de llevar a cabo, "debemos de estar alertar, prevenidos y preparados para todo lo que venga".