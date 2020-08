[Video] Viveros salen a flote con precios más bajos

Morelos es conocido a nivel nacional por sus cultivos de plantas ornamentales, en diferentes municipios entre ellos Cuernavaca, específicamente en el poblado de Tetela del Monte se ubica una gran variedad de naves con una amplia gama de flores y plantas, que representan además un porcentaje importante del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola del estado.

En el norponiente de Cuernavaca, Morelos, se encuentra Tetela del Monte acogido por un clima templado subhúmedo, rincón donde los amantes de las flores y plantas de ornato pueden disfrutar, observar y adquirir la gran variedad de plantas como orquídeas, anturios, malvones, tulipanes, gerberas, diversos tipos de suculentas, lirios, girasoles, árboles frutales, plantas de follaje y hasta la flor de nochebuena, cuyas plantas son exportadas a nivel mundial.

Sin embargo, la emergencia sanitaria de Covid-19 provocó que en una temporada considerada como “muy buena” sus ingresos se vieran severamente disminuidos llegando hasta un 80 por ciento, ya que si bien en ningún momento cerraron sus negocios sus clientes no salían, al ser principalmente del Estado de México, Puebla y Guerrero.

El Sistema Productor Ornamental en Cuernavaca cuenta con alrededor de 450 productores ubicados en Acapatzingo, Chapultepec, Santa María, y Tetela del Monte, entre ellos se encuentra Ángel Cortez Espinoza, quien desde hace aproximadamente 25 años cuenta con un invernadero con cerca de 10 mil plantas y flores.

Ante la contingencia sanitaria los invernaderos siguieron abiertos y con los poquitos clientes que entraban el productor sacaba dinero para comer, sobrevivir, “de por si estaba todo cerrado, no podíamos salir y la verdad lo que sacábamos era para puro comer. Se rumoro que nos iban a cerrar pero como no había mucho movimiento no cerraron los viveros”.

El productor afirmó que en algún momento se informó que si cerraban los negocios el ayuntamiento capitalino les otorgaría 35 mil pesos, pero al seguir abiertos y ofreciendo sus productos no accedieron al apoyo ni ha ningún otro.

Al ser pocos los consumidores Cortez Espinoza tuvo que bajar los precios, toda vez que los mismos clientes no querían comprar flores o plantas a alto costo; disminuyó aproximadamente entre dos a tres pesos los costos, lo cual en cantidad se refleja al vender en ocasiones de 300 a 400 piezas; en una temporada regular llegan a ingresar mensualmente entre 15 y 20 mil pesos, que hoy ante la nueva normalidad se están regularizando.

Otra acción a implementar para que la planta pudiera aguantar era podarla o desflorarla, abonarla nuevamente para que creciera, lo que fue un trabajo extra al tener que hacerlo hasta cinco veces, esto no se tuvo que aplicar en las 10 mil plantas pero si en la gran mayoría. El ciclo de crecimiento de la flor es dos meses y medio hasta su término, por ello este proceso fue el adecuado para aprovechar el cultivo en tiempos de pandemia.

De acuerdo al Consejo Estatal de Productores de Plantas Ornamentales en Morelos (CEPOMAC), en la entidad se generan alrededor de 400 millones de piezas de las mil 400 hectáreas bajo cubierta, que producen un promedio de 25 mil empleos, mientras que hablando del valor de la producción es del orden de los cinco mil millones de pesos, que se traduce en un 30 por ciento del PIB agrícola del estado.

Desde el 22 de junio al reiniciar la comuna capitalina las actividades comerciales no esenciales, pese a que el semáforo de Covid-19 seguía en rojo, Ángel Cortez Espinoza, confirmó que ha habido mucho más movimiento, regresando ya sus clientes pertenecientes a otras entidades federativas, quienes son los únicos que ayudan a solventar sus gastos debido a que se llevan grandes cantidades de flores.

“Al iniciar la emergencia sanitaria se espantaron, tomaron sus medidas y no venían. En Tetela del Monte a veces acatábamos, usar el cubrebocas en el negocio es molesto pero al salir siempre lo uso, en especial porque soy yo quien hace las compras aunque reconozco si es necesario que lo usemos”, expresó.

Cortez Espinoza espera que las ventas sean de nueva cuenta “muy buenas”, a veces la planta no le alcanzaba y hoy hasta tiene de reventa “porque ya se esta moviendo”.

En Morelos se cuenta con un registro de cinco mil productores enclavados dentro de tres mil hectáreas, de las cuales existen mil 400 bajo cubierta, casas sombra o en invernaderos, se localizan básicamente en el municipio de Cuautla; Cuernavaca; Emiliano Zapata; Jiutepec; Tepoztlán; Xochitepec; Yautepec; y Yecapixtla; no obstante, hay actividad ornamental prácticamente en todo el estado, como en la región de Amacuzac, Coatlán del Río, Mazatepec y Miacatlán pero en menor proporción.

En Tetela del Monte se ubica una gran variedad de naves con una amplia gama de flores y plantas, que representan además un porcentaje importante del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola del estado

NUMERALIA

450 productores hay en Morelos, ubicados en Acapatzingo, Chapultepec, Santa María, y Tetela del Monte

10 mil plantas y flores tiene Ángel Cortez en su invernadero

DATO

De acuerdo al Consejo Estatal de Productores de Plantas Ornamentales en Morelos (CEPOMAC), en la entidad se generan alrededor de 400 millones de piezas de las mil 400 hectáreas bajo cubierta, que producen un promedio de 25 mil empleos, mientras que hablando del valor de la producción es del orden de los cinco mil millones de pesos