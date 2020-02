[VIDEO] Villalobos refrendó su compromiso de trabajar de la mano de Cuahtémoc Balnco

VIDEO || Modificarán mobiliario urbano a favor de la seguridad

"Estoy a sus órdenes", dijo el presidente municipal Antonio Villalobos Adán al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo al recibir en comodato la entrega de nueve inmuebles que ocupa el ayuntamiento; el edil confirmó que el mandatario le ha pedido hacer modificaciones al mobiliario urbano como una estrategia de seguridad que tienen pensado llevar a cabo. Los inmuebles recibidos ayer, prometió, serán remodelados.

De manera previa, el alcalde capitalino se reunió con la síndico, regidores y funcionarios de su gabinete en una calle cercana a casa de gobierno; ahí, afirmó que está dispuesto a trabajar con el mandatario morelense, pero siempre y cuando deberá tener mayor control sobre algunos de los secretarios.

"Cuernavaca no quiere enfrentamientos con el gobernador, ve a un gobernador que está sufriendo los embates de las circunstancias de su gabinete, de su equipo de trabajo; veo mucha gente alrededor del gobernador con intereses personales. Nuestra intención es trabajar con él y ayudarlo a sacar adelante al estado, pero siempre y cuando controle de algunas manera a su equipo de trabajo para que no se meta en circunstancias y no se politicen los temas de Cuernavaca", condicionó.

Te puede interesar:



Ya en el salón para firmar el acuerdo de comodato de varios inmuebles como un estacionamiento del ALM, el lugar que ocupa la policía vial en la Carolina, en Chipitlán, panteón de la Paz, el parque Cri-Cri, Base tranquilidad de la Selva, Ayudantía Amatitlán, y parque Alameda Solidaridad.

A nombre del Ejecutivo, la secretaria de Administración, Mirna Zavala Zúñiga, se deshizo en elogios para el alcalde capitalino, y resaltó la apertura para trabajar basada en la cooperación mutua, el respeto y el interés común del bienestar social.

En su turno el presidente municipal, Antonio Villalobos agradeció el gesto del mandatario estatal y lo describió como un demócrata por pensar en la ciudad y los ciudadanos.

Con la entrega de estos inmuebles, adelantó, el municipio hará patente su disposición para dar el justo mantenimiento que requieren, y sobre todo reconoce la preocupación que tiene el mandatario por los problemas de Cuernavaca. Aceptó que la relación y las diferencias entre ayuntamiento capitalino y el Ejecutivo estatal están quedando atrás.