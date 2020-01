[Video] Va Iglesia contra megaproyectos

VIDEO || Iglesia tomará postura contra megaproyectos

"La Iglesia promueve la vida y esto promueve la muerte", son las expresiones del sacerdote Abel Guadarrama Guadarrama, Coordinador de la Dimensión de Ecología de la Diócesis Católica en el estado, en torno a diversos proyectos como la explotación de la mina en la comunidad de Tetlama, la Termoeléctrica en la comunidad de Huexca, así como otros que tienen que ver con el medio ambiente.

En torno al tema, señaló que a través de las 4 zonas pastorales que conforman la Diócesis, estarán realizando caravanas informativas para los feligreses que presenten interés sobre las afectaciones que traerían diversos proyectos, y a su vez se integren en un trabajo coordinado con los representantes católicos.

Al ser cuestionado sobre si utilizaría el púlpito o la plataforma en donde el sacerdote imparte la misa en las iglesias, respondió que sí, que estará informando a través de este espacio a la feligresía sobre el impacto ambiental que los proyectos acarrearía en perjuicio de la vida.

"Es un problema de la vida, y desde la iglesia estamos promoviendo la vida y pues esto promueve la muerte, es un tema que a la Iglesia nos preocupa", destacó al otorgar una entrevista.

De igual manera los integrantes de dicha Dimensión, estarán realizando una caravana informativa, como parte de las acciones que habrán de iniciar, ya a seis meses de haberse creado esta área especial dentro de la Iglesia Católica.

"Ya están las fechas de las caravanas informativas, se va a dar información a toda la feligresía, a todos los que quieran escuchar sobre estas dimensiones de ecología, que se tiene que tomar conciencia"

Además de los proyectos citados, la Iglesia católica promoverá el cuidado del agua, el no tirar basura en las calles o lugares no apropiados; el ahorro de energía y el cuidado de los animales.

"Tenemos que hablar de lo que no se puede provocar como contaminar el agua, el gasto de energía, no tirar basura, el cuidado de los animales, en Miacatlán tenemos un problema, y no creo que sea sólo ahí, es los perros en la calle. Vamos a crear equipos con la gente que les gustan los animales y en conjunto hacer brigadas para vacunarlos, atenderlos, darles de comer, hay algunos que se están muriendo".

En comparación con otras Dimensiones como la de salud, ésta a penas esta comenzando, conformando grupos sociales en los que participen activistas a favor del medio ambiente.

Al respecto del número de sacerdotes o integrantes de la Iglesia Católica estarán participando, dijo que no existe una cifra inicial pero que "siempre encontraremos un sacerdote que empuje estos temas".

