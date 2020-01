[VIDEO] Una imagen que empodera

El emprendimiento va siempre de la mano con el empoderamiento

Las razones más comunes para que una mujer elija ser empresaria, de acuerdo con un sondeo realizado por el El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla, es porque busca independizarse y ser su propia jefa, así como por elevar su calidad de vida, razones de peso para las más de 4 millones de mujeres que actualmente son empresarias en el país, incluyendo al estado de Morelos.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e información (INEGI) reportó en su último estudio, que las mujeres representan el 19 por ciento de los emprendedores en México, más de la mitad tiene entre 18 y 34 años de edad, y el 41 por ciento de 35 a 54 años.

Previo a tomar una decisión de esta naturaleza, estas millones de mujeres enfrentaron diversos procesos que tiene que ver con la imagen que reflejan frente a sus posibles consumidores, uno de ellos es la forma en que visten y se maquillan.

Mariana Vázquez, Consultora de Imagen, colaboró con nuestra sección Nosotras para que tú tengas opciones sobre cómo vestir, maquillarte y ser esa persona que quieres expresar.

El emprendimiento va siempre de la mano con el empoderamiento, comenta, con la seguridad que cada persona tiene y refleja hacia los demás y preguntarse ¿Qué quiero proyectar? y ¿A dónde quiero llegar?

La mujer ejecutiva que buscas reflejar debe ir acompañada por un proceso previo como es el identificar tu estilo. Los estilos pueden dividirse en Clásico, Dramático, Romántico, Elegante y Casual:

"Un estilo Clásico lleva colores neutros, puedes combinar blancos y negros con un blazer, no lleva tacones pero sí zapatos de vestir, lo importante es no excederse; accesorios sutiles".

El estilo Dramático es el conocido como Fashionista, ellas están "siempre a la moda, visten ropa de temporada, invierten en ropa de vanguardia y colores monocromáticos".

El estilo Romántico es basado en colores pasteles, colores neutros y accesorios del mismo estilo; faltas y vestidos.

El estilo elegante, significa un look discreto y pulcro.

Y finalmente el estilo Casual, utilizado mayormente en Cuernavaca y para un "ambiente laboral"; la mezclilla, blusa básica y un blazer, zapato de piso o zapatilla.

El estilo para vestir debe ir acompañado con diversos detalles, recuerda Mariana Vázquez.

La seguridad es parte primordial; la ropa que elijas debe ser cómoda porque puedes llevar un vestido pequeño pero sino estas cómoda el hecho de que estés bajando el vestido a cada rato, manda un mensaje negativo.

La ropa y el maquillaje deben ser acorde a la edad

La pulcritud debe ser otro detalle que no puedes olvidar para reflejar a esa mujer ejecutiva, los "zapatos limpios, bolsa limpia sin manchas de maquillaje".

El cabello debe estar cuidado, quizá no un súper tinte pero si un buen corte y que las puntas de tu pelo no estén abiertas. No olvidemos que todo proyecta.

Las uñas también mandan un mensaje, señala la Consultora de Imagen; el maquillaje también por lo que puede ser una base, rubor, labial, rímel y delineador.

Todos estos detalles, sostiene la experta, pueden llevarte a proyectarte en el ámbito laboral y ser promocionada para un alto cargo.

El último reporte del Centro de Investigación de la Mujer en Alta Dirección (CIMAD), refleja que en México el 24 por ciento de los puestos directivos son ocupados por una mujer; en el 6 por ciento de los consejos de administración de las empresas en nuestro país está al frente una mujer, y el 2 por ciento de las presidencias, cifras que aunque resultan poco, van incrementándose a pasos agigantados.

El estilo elegante, significa un look discreto y pulcro / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

¿En dónde puedes encontrar todo esto?

Mariana Vázquez, recomienda tiendas de ropa que puedes encontrar en la ciudad, sin tener que viajar a la Ciudad de México.

Marcas de ropa y zapatos como Zara, Julio, Liverpool, Stradivarius, H&M, son las recomendaciones, éstas las puedes encontrar en plazas comerciales como Galerías, Averanda y Plaza Cuernavaca.

Puedes combinar un vestido de Stradivarius y unas zapatillas de Zara, por ejemplo; los vestidos de H&M son básicos y te dan batalla, además encuentras ofertas. La ropa cara no siempre te viste bien.

El maquillaje puedes encontrarlo en tiendas como MAC en Plaza Galerías, en Liverpool marcas como Cristian Dior o Chanel; "si buscas algo mas dermatológico esta Clinique ", el cual encuentras en Liverpool.

El perfume por supuesto es una de los detalles que no se pueden olvidar y los puedes encontrar en Sears o Liverpool.

Con el perfume debemos tener mucho cuidado, usar solo el suficiente; puedes acudir a Liverpool o Sears, pedir que te apliquen el que te gusta un poco en el brazo haces tus compras y cuando regreses revisa si el perfume ya fijó, si es así este es el que va de acuerdo a tu PH.

En cuanto a la ropa tienes siempre que tener en tu closet prendas básicas como "un pantalón de mezclilla, blusa blanca, zapatillas color nude, pantalón o falta azul marino y un vestido negro".

Por último Mariana Vázquez, Consultora de Imagen reconoció que hoy en día las mujeres tienen gran capacidad de empoderarse "reconocernos y amarnos".

Podemos crecer física, laboral y personal; la mejor versión de nosotras. Debemos dedicarnos tiempo para sentirnos mejor.

La mujer ejecutiva que buscas reflejar debe ir acompañada por un proceso previo como es el Identificar tu estilo / Cortesía | Cuartoscuro

